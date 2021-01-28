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Son dakika: THY'den flaş 1 Şubat uyarısı

Son dakika: haberine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında, 'ya seyahat edecek tüm yolcuların 1 Şubat'tan itibaren kullanmaları gerektiğini duyurdu.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 28.01.2021 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021
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Son dakika: THY'den flaş 1 Şubat uyarısı

Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında, Almanya'ya seyahat edecek tüm yolcuların 1 Şubat'tan itibaren tıbbi maske kullanmaları gerektiğini duyurdu.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kararın yetkili makamlarca alındığı belirtildi. Paylaşımda, "1 Şubat itibarıyla Almanya'ya seyahat edecek tüm yolcuların FFP2, KN95, N95 ya da tek kullanımlık tıbbi maske kullanmaları gerekmektedir." denildi.

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