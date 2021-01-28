Son dakika: THY'den flaş 1 Şubat uyarısı
Son dakika: haberine göre THY yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında, Almanya'ya seyahat edecek tüm yolcuların 1 Şubat'tan itibaren tıbbi maske kullanmaları gerektiğini duyurdu.
EKONOMİ AA
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Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında, Almanya'ya seyahat edecek tüm yolcuların 1 Şubat'tan itibaren tıbbi maske kullanmaları gerektiğini duyurdu.
Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında, Almanya'ya seyahat edecek tüm yolcuların 1 Şubat'tan itibaren tıbbi maske kullanmaları gerektiğini duyurdu.
THY'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kararın yetkili makamlarca alındığı belirtildi. Paylaşımda, "1 Şubat itibarıyla Almanya'ya seyahat edecek tüm yolcuların FFP2, KN95, N95 ya da tek kullanımlık tıbbi maske kullanmaları gerekmektedir." denildi.