THY duyurdu! İstanbul-Varna uçuşları başlıyor

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Mariana Nikolova, Türk Havayolları'nın (THY) Sofya Müdürü Mehmet Gürkaynak ile görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki turizm sektörünün geliştirilmesi konusu ele alındı. Türkiye'nin Bulgaristan için turizm alanında en önemli pazarlardan olduğunu ifade eden Turizm Bakanı Mariana Nikolova, Türkiye'den gelen turistlerin özellikle kış tatil merkezlerini ve SPA tesislerini beğendiklerin belirtti. Korona virüs salgını nedeniyle sektörün çok büyük zarar gördüğünü hatırlatan Mariana Nikolova, bu nedenle gelen her turistin önemli olduğunu vurguladı.

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İSTANBUL-VARNA UÇUŞLARI BAŞLIYOR

THY Sofya Müdürü Gürkaynak, halihazırda İstanbul-Sofya hattında haftalık 8 sefer düzenlediklerini hatırlatarak Şubat ayından itibaren haftada iki defa olmak üzere İstanbul-Varna seferlerine de başlayacaklarını duyurdu. Bulgaristan'da hem kış hem de yaz aylarında turistlerin ilgisini çeken birçok harika yer olduğunu söyleyen Gürkaynak, aşı kampanyalarının ardından sektördeki durumun düzelmesini umduğunu ifade etti. Gürkaynak, Bakan Nikolova'ya salgın sırasındaki aktif çalışmaları ve PCR testleri konusundaki tutumu nedeniyle teşekkür etti.

Görüşmede ayrıca iki ülkeden gazeteciler için tanıtım turları düzenlenmesi de ele alındı.