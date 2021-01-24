Milyonlar atama kararlarını bekliyor: 100 bin memur alımı yapılacak!
2021 yılıyla birlikte kamuya personel alımında hareketlilik başladı. Atama bekleyen binlerce gencin gözü 2021 kamu personeli alımına çevrildi. Yeni Ekonomi Programı (YEP) öncesinde bütçelendirilen 35 bine yakın kamu personeli alımı için düğmeye basılması kamu alımlarında bir hareketlenme sağlandı. 100 bin memur alımı yapılacak. İşte memur alımlarına dair detaylar...
Yeni yılla birlikte kamuya personel alımında hareketlilik başladı.
Atama bekleyen binlerce gencin gözü 2021 kamu personeli alımına çevrildi.
Yeni Ekonomi Programı (YEP) öncesinde bütçelendirilen 35 bine yakın kamu personeli alımı için düğmeye basılması kamu alımlarında bir hareketlenme sağlandı.
100 bin memur alımı yapılacak. İşte memur alımlarına dair detaylar...
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının 2020 yılına ilişkin ilan süreci devam ederken, önümüzdeki günlerde 2021 alımlarının başlatılması bekleniyor.
Para dergisinin haberine göre 2021 bütçesiyle kamuya 65 bin personel daha alınması planlanıyor.
35 bin kişilik alımla birlikte bu sayının 100 bin kişiye ulaşması bekleniyor.
2020'de 41 bin 194 personeli alımı gerçekleştiren Sağlık Bakanlığı'na 16 bin yeni sözleşmeli personel kadrosu tahsis edildi.
2020'de 41 bin 139 öğretmen atayan Milli Eğitim Bakanlığı'nın da 2021 alımları yakında açıklanacak.
Bu arada ilan.gov.tr adresinden de kamuya personel alımı ilanları takip edilebiliyor.