22 Ocak 2021, Cuma
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Emekli olabilmek için büyük fırsat: Bağ-Kur'lular dikkat!

Emekli olabilmek için bekleyen 'luya emeklilik imkanı doğdu.. Yapılandırma yasası binlerce Bağ-Kur'luya emeklilik yolunu açıyor. Emeklilik için daha önce durdurulan prim günlerine ihtiyacı olanlar, bunları yapılandırma ile daha az ödeyerek canlandırabilecek.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.01.2021
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Emekli olabilmek için büyük fırsat: Bağ-Kur'lular dikkat!

Emeklilik bekleyen binlerce 'luya müjdeli haber.

Yapılandırma yasası binlerce Bağ-Kur'luya emeklilik yolu açtı.

Emeklilik için daha önce durdurulan prim günlerine ihtiyacı olanlar, bunları yapılandırma ile daha az ödeyerek canlandırabilecek.

Böylece Bağ-Kur'lular, bu sürelerin tamamını emeklilik hesaplarında kullanabilecek.

Normalde durdurulan hizmet süreleri güncel prim tutarından ihya edilirken, yapılandırmada borcun doğduğu tarihteki anapara ile o tarihten bu yana hesaplanan enflasyon farkı istenecek.

İhya ödemelerinde enflasyon farkında herhangi bir indirim uygulanmayacak.

ÖDEMEYE DİKKAT!
İhya işlemi için başvurularda sona yaklaşıldı.

Fırsattan yararlanmak için son başvuru tarihi 1 Şubat.

Başvurular 'na yapılacak.

Hesaplanan tutarın 31 Mart'a kadar ödenmesi halinde durdurulan süreler ihya edilecek.

Vefat eden Bağ-Kur'luların yakınları da ölüm aylığı için ihya yapabilecek.

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