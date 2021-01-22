Emekli olabilmek için büyük fırsat: Bağ-Kur'lular dikkat!
Emekli olabilmek için bekleyen Bağ-Kur'luya emeklilik imkanı doğdu.. Yapılandırma yasası binlerce Bağ-Kur'luya emeklilik yolunu açıyor. Emeklilik için daha önce durdurulan prim günlerine ihtiyacı olanlar, bunları yapılandırma ile daha az ödeyerek canlandırabilecek.
Emeklilik bekleyen binlerce Bağ-Kur'luya müjdeli haber.
Yapılandırma yasası binlerce Bağ-Kur'luya emeklilik yolu açtı.
Emeklilik için daha önce durdurulan prim günlerine ihtiyacı olanlar, bunları yapılandırma ile daha az ödeyerek canlandırabilecek.
Böylece Bağ-Kur'lular, bu sürelerin tamamını emeklilik hesaplarında kullanabilecek.
Normalde durdurulan hizmet süreleri güncel prim tutarından ihya edilirken, yapılandırmada borcun doğduğu tarihteki anapara ile o tarihten bu yana hesaplanan enflasyon farkı istenecek.
İhya ödemelerinde enflasyon farkında herhangi bir indirim uygulanmayacak.
ÖDEMEYE DİKKAT!
İhya işlemi için başvurularda sona yaklaşıldı.
Fırsattan yararlanmak için son başvuru tarihi 1 Şubat.
Başvurular Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak.
Hesaplanan tutarın 31 Mart'a kadar ödenmesi halinde durdurulan süreler ihya edilecek.
Vefat eden Bağ-Kur'luların yakınları da ölüm aylığı için ihya yapabilecek.