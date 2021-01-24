Fırsatçılar devrede: Ürünler raflara gelene kadar yüzde 1000'e kadar zamlanabiliyor!
Son yıllarda gündemden düşmeyen üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkı tartışmaları devam ediyor. Özellikle sebze meyvede yaşanan bu sorun tarladan çatala gelene kadar ürünün yüzde 1000’i bulan şekilde zamlanmasına yol açıyor.
Son yıllarda gündemden düşmeyen üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkı tartışmaları devam ediyor.
Özellikle sebze meyvede yaşanan bu sorun tarladan çatala gelene kadar ürünün yüzde 1000'i bulan şekilde zamlanmasına yol açıyor.
TAKVİM YAZDI
Üretici ürününü yok pahasına satarken tüketici sebze meyveyi 4-5 kat daha pahalıya yiyor.
Kaybeden üretici ve tüketici olurken kazanan aracılar oluyor. TAKVİM dünkü manşetinde sebze meyvede yaşanan bu zinciri ortaya koymuştu.
Üreticiden tüketiciye kadar 7 kere el değiştiren ürün 5 ayrı yerde zam görüp her seferinde komisyon ve karlarla yeniden fiyatlanıyor.
Tarladan 1 liraya çıkan domates markette 10 liraya satılıyor. Aynı yolculuk diğer ürünlerde de yaşanıyor.
Gazipaşa'da patlıcan üretimi yapan Olcay "Patlıcanlarımızı eylül ayında toprakla buluşturduk. İlk hasada 80 kuruş, 1 liradan başladık. Şu anda da fiyat 3,5- 4 lira ama İstanbul'daki vatandaşlar, ürünü 10-15 liraya alıp yiyor. Arada kaç aracı var onu bilmiyoruz. Ürünleri vatandaşımız hem pahalıya yiyor hem biz para kazanamıyoruz" dedi.
PORTAKAL ÇÜRÜYOR
Finike Meyve Üreticileri Tarımsal Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve narenciye üreticisi Celal Bülbül, "Bir ağaçtaki 200-300 kilo ürünün tamamını pazara gönderemiyorsunuz. Hem üretici hem de nihai satış noktasına kadar olan zincirde kayıplarla fiyat yükseliyor" dedi.
YAĞDA ZAM YÜZDE 50
Geçtiğimiz yıl fiyatı en çok artan ürünlerin başında yağ geldi.
Mutfağın temel ürünü olan Ayçiçek yağı, tereyağ gibi ürünlerin fiyatı yüzde 50'nin üzerinde arttı.
Oysa bu ürünlerin üretici fiyatlarında artış sınırlı kaldı.
BAKLİYAT ÖNDE GİDİYOR
2020 yılında kuru bakliyat ürünlerine yüzde 38'in üzerinde zam yapıldı.
Mercimeğin fiyatına yüzde 60, kuru fasulyeye yüzde 30, pirince yüzde 32, una yüzde 30 zam yapıldı.
Una yapılan zamlar simit, börek, ekmek, kurabiye gibi ürünlerde yüzde 20 ila yüzde 50 arasında zamlara yol açtı.
Makarna zammı yüzde 23 oldu.
YUMURTA UÇUYOR
Türkiye'nin yumurta piyasasının belirlendiği Afyonkarahisar'daki üreticiler de aynı durumdan şikayetçi.
Afyon Yumurta A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Genç, çiftlikten çıkan yumurtanın tane fiyatının 60 kuruş, koli fiyatının ise 18 lira olduğunu söyledi.