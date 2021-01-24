Fırsatçılar devrede: Ürünler raflara gelene kadar yüzde 1000'e kadar zamlanabiliyor!

Gazipaşa'da patlıcan üretimi yapan Olcay "Patlıcanlarımızı eylül ayında toprakla buluşturduk. İlk hasada 80 kuruş, 1 liradan başladık. Şu anda da fiyat 3,5- 4 lira ama İstanbul'daki vatandaşlar, ürünü 10-15 liraya alıp yiyor. Arada kaç aracı var onu bilmiyoruz. Ürünleri vatandaşımız hem pahalıya yiyor hem biz para kazanamıyoruz" dedi.