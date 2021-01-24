24 Ocak 2021, Pazar
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Yarın hesaplara yatacak: Emekliye en az 2.044 TL!

Emeklinin merakla beklediği zamlı maaşlar için sayılı saatler kaldı. 2021 yılı itibariyle asgari ücretteki artış ile beraber birçok iş kolundan çalışan veya emekli maaşları da yükselişe geçerek herkesi sevindirdi. Geçtiğimiz hafta zamlı maaşlarına kavuşan ve emeklilerinin ardından sıra Bağ- Kur emeklilerine geldi. Zamlı maaş ödemeleri yarın başlıyor. Esnaf emeklilerine en az 2.044 lira yatırılacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.01.2021
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Yarın hesaplara yatacak: Emekliye en az 2.044 TL!

Emeklinin beklediği zamlı maaşlar hesaplara yatıyor. Emekliler, Ocak zamlarına birbiri ardına kavuşuyor.

emeklilerine yüzde 8.36 zamlı maaşları 18 Ocak'ta yatırılmaya başlandı.

Ödemeler ayın 26'sında tamamlanacak.

emeklilerinin zam farkı önceki gün hesaplarına yatırıldı.

Zamlı maaş ödemelerinde sıra Bağ- Kur emeklilerine geldi.

28'İNDE TAMAMLANIYOR
emeklileri yarından itibaren hesaplarında net maaşlarının yüzde 8.36 artırılmış halini ve aylığın yüzde 4 ve 5'i oranındaki ek ödemeyi görebilecek.

Örneğin; net maaşı 3 bin lira olan bir emekli, 120 lira ek ödeme alıyordu.

Şimdi yeni maaşı olan 3 bin 250 lira üzerinden ek ödemesini cebine koyacak.

Emekliye 3 bin 120 lira yerine 3 bin 380 lira yatırılacak.

En düşük Bağ-Kur esnaf emeklisi aylığı bin 886 liradan 2 bin 44 liraya çıktı.

Bağ- Kur tarımda ise bin 524 lira oldu.

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