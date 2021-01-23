Emekliye yüzde 10 ek ödeme! Emekli maaşında ne kadar artış olacak?





Vergi iadesinin yerine 2006'dan itibaren emekliler için ek ödeme, çalışanlar için asgari geçim indirimi (AGİ) uygulamasının getirildiğini belirten Ergün, bekar bir çalışan bu yıl 268 lira AGİ alırken, emeklilerin ek ödemesinin ortalama 90 lira olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: