Emekliye yüzde 10 ek ödeme! Emekli maaşında ne kadar artış olacak?
Her ay maaşının yüzde 4-5’i kadar ek ödeme alan emekliler artış bekliyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) "Çalışanlarda AGi en az 278 lira. Emekli ise ortalama 90 lira alıyor. Ek ödeme yüzde 10 olsun" çağrısını yaptı. Peki, talep hayata geçerse emekli maaşlarında ne kadar artış olacak?
Tüm emeklilere her ay maaşlarıyla birlikte ödenen yüzde 4-5 oranındaki ek ödemenin artırılması gündeme geldi.
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, oranın yüzde 10'a yükseltilmesini talep etti.
Vergi iadesinin yerine 2006'dan itibaren emekliler için ek ödeme, çalışanlar için asgari geçim indirimi (AGİ) uygulamasının getirildiğini belirten Ergün, bekar bir çalışan bu yıl 268 lira AGİ alırken, emeklilerin ek ödemesinin ortalama 90 lira olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Ek ödeme uygulaması, emeklileri fiş toplamaktan kurtardı ama yüzde 4-5'lik oranlar nedeniyle gelirlerinin düşmesine de neden oldu. Oranın yüzde 10'a çıkarılmasıyla ortalama 90 lira olan ek ödeme 180 liraya yükselecektir."
ZAM FARKI HESAPTA
Memur emeklilerinin, dul ve yetimlerin zam farkları dün yatırıldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alan 2 milyon 323 bini aşkın vatandaşın Ocak ayına ilişkin zam farklarının dün hesaplara yatırıldığını açıkladı.
Aylıklarını her ay alanlara 1 aylık ödeme yapıldı. Aylıklarını 3'er aylıklar halinde almakta olanlardan; Kasım, Aralık, Ocak döneminde aylık alanlara 1 aylık tutarında, Aralık, Ocak, Şubat döneminde aylık alanlara 2 aylık tutarında, Ocak, Şubat, Mart döneminde aylık alanlara 3 aylık tutarında ödeme gerçekleştirildi.