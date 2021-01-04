Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip ili Şanlıurfa, ayakkabı üretim merkezi oluyor. Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi Projesi'nin ilk etabı, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi ve Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği'nin ortaklığında Cazibe Merkezleri'ni Destekleme Programı kapsamında verilen destekler ile hayata geçirildi. İki yılda tamamlanan ilk etap 23 milyon TL'ye mal oldu. Projenin 15.5 milyon lirası Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılandı. 2019 yılı sonunda üretime geçen fabrikalarda pandemiye rağmen istihdam edilen kişi sayısı bin 700'e ulaştı. Kadın istihdamı yüzde 25 olarak gerçekleşti. Firmaların ayakkabı imalatı kapasitesi yıllık 10 milyon çifte ulaştı. Üretimin yaklaşık 5 milyon çifti doğrudan ihraç ediliyor. Fabrikaların tam kapasite üretime geçmesi ile çalışan sayısının 3 bine, kadın istihdamının da yüzde 40'a çıkması hedefleniyor.

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı meyvelerini veriyor.



Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi ile yeni bir ekosistem oluşturduk.



13 fabrika üretime başladı; 6 fabrika yolda.



Ülkemizin en genç ili Şanlıurfa'mızda istihdam oluştururken ihracata da kapı aralıyoruz. @KaracadagKA pic.twitter.com/d9DsFPqNnS

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