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Son dakika haberi | Borsa İstanbul'da son durum ne?

Son dakika haberi... , haftanın son iş gününü yüzde 0,59’luk düşüşle tamamladı. Endeks, 9,13 puanlık azalışla 1.542,45 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 28,8 milyar lira oldu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.01.2021
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Son dakika haberi | Borsa İstanbul'da son durum ne?

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,59'luk düşüşle tamamladı.

Endeks, 9,13 puanlık azalışla 1.542,45 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 28,8 milyar lira oldu.

Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,26 azalırken, holding endeksi ise 0,12 değer kazandı.

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