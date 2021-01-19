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Milyonlara bayram ikramiyesi müjdesi: Emekliye 2.000 TL!

Bayram ikramiyesiyle ilgili flaş gelişmeler... Milyonlarca emekli Ocak ayında zamlı maaşlarını aldı. Emeklilere bir müjdeli haber de bayram ikramiyesinden geldi. Emekliler Mayıs ve Temmuz aylarında toplam 2000 TL ikramiye alacaklar. İşte emekliye bayram ikramiyesi ile ilgili tüm detaylar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.01.2021
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Milyonlara bayram ikramiyesi müjdesi: Emekliye 2.000 TL!

Bayram ikramiyesinde son gelişme... Milyonlarca emekli Ocak ayında zamlı maaşlarını aldı.

Emeklilere bir müjdeli haber de bayram ikramiyesinden geldi.

Emekliler Mayıs ve Temmuz aylarında toplam 2000 TL ikramiye alacaklar.

Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 13.5 milyon kişi, bu yıl da bayram ikramiyesi ile ek gelir imkanı elde edecek.

Tutarda bir değişiklik yapılmazsa emekliler ve bayramları öncesi 1.000'er lira alacak.

İkramiyenin tutarı; aylığı alanlarda ölüm aylığı, sürekli iş göremezlik geliri alanlarda da sürekli iş göremezlik oranına göre hesaplanacak.

2 aylık birden alanlara ise ölüm aylığı oranın yüksek olduğu dosya baz alınarak ödeme yapılacak.

GÖZLER BAKANLIK'TA


Bu yıl Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihlerine denk geliyor.

Eğer erken ödeme yönünde bir karar alınmazsa ikramiyesinin 10-12 Mayıs tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı ise 20-23 Temmuz tarihleri arasına denk geliyor.

Buna göre de ikramiyesi, 12-19 Temmuz arasında bekleniyor.

Tam tarihleri , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyuracak.

YENİLER DE ALACAK


Bayram ikramiyelerinden yeni emekliler de yararlanacak.

Mayıs sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar bu yılki 2 bayram ikramiyesini de, Temmuz sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesini cebine koyacak.

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