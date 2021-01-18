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18 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Gözler o tarihte! Emekliye 1.000 TL ikramiye verilecek! SSK Bağ-Kur 2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Gözler o tarihte! Emekliye 1.000 TL ikramiye verilecek! SSK Bağ-Kur 2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Yeni yıla girmemiz ile birlikte zamlı maaşlarını öğrenen emekliler, bugün itibarıyla yeni maaşlarına kavuşuyor. Emekli zamlı maaşların yanı sıra en çok merak edilenlerden biri de, ikramiye ödemeleri oldu. Yılda iki kere verilen 1.000'er TL bayram ikramiyesinin hangi tarihte yatacağı şimdiden araştırılmaya başlandı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, emekliye 1.000 TL ikramiye ne zaman verilecek? SSK Bağ-Kur 2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 18.01.2021 16:04 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 16:04
Milyonlarca emekliye ikramiye müjdesi geldi. Bugün itibarıyla SSK emeklilerinin zamlı maaşları yatmaya başladı. Maaşların yanı sıra, Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere yılda iki kere ödenen bayram ikramiyesinin hangi tarihte ödeneceği merak edilmeye başlandı. Emekli ikramiyesi ile ilgili merak edilen soruların yanıtına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, emekliye 1.000 TL ikramiye ne zaman verilecek? SSK Bağ-Kur 2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşe haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Emekli ikramiyesi yılda iki kez yatırılıyor. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 1.000'er TL ikramiye alan emekliler bu ödemelerin tarihini merak ediyor. Bu sene Ramazan Bayramı 13-14-15 Mayıs'ta idrak edilecek. Buna göre, Ramazan Bayramı öncesi ikramiyelerin 10 -12 Mayıs tarihleri arasında yatırılması bekleniyor.
İKİNCİ İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?
Kurban Bayramı ise 20-21-22-23 Temmuz 2021 tarihleri arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı ikramiyelerinin ise 12-16 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
SK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 8.36, memur emeklilerine ise yüzde 7.3 zam yapılacak. Buna göre, en düşük emekli maaşı esnafta 2 bin 44, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 419, memurda ise 3 bin 21 lira olacak.
SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ
SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:
Tahsis numarasının son rakamına göre;