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17 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekliye beklenmedik ek zam müjdesi: Ek zam sonrasında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte tablo... Emekliye beklenmedik ek zam müjdesi: Ek zam sonrasında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte tablo...
Son dakika haberi... Milyonlarca emeklinin yeni yılda alacağı zam oranı geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Aralık aynıda belirlenen enflasyon rakamları ile memur, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları belli oldu. Memur emeklileri yüzde 7.33 oranında zam alırken işçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 8.36 oranında alacak. Emekliler zamlı maaşlarını yarından itibaren almaya başlayacak. Ek zam detayı ise kısa sürede gündemin ilk sırasına yerleşti. İşte, ek zam sonrasında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte tablo...
Giriş Tarihi: 17.01.2021 18:14
Son dakika... Milyonlarca emekli yeni yılda alacakları zam oranını 4 Ocak'ta öğrendi. Emekliler aldıkları maaş zammının üzerine bir de ek ödeme zammı aldı. Emekli maaşı 1554 liranın altındakilere yüzde 5, üstündekilere ise yüzde 4 ek ödeme yapılacak. 18 Ocak itibariyle emekliler zamlı maaşlarını almaya başlayacak. Memur emeklileri yüzde 7.33 oranında zam alırken işçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 8.36 oranında alacak. İşte, ek zam sonrasında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR
Emekliler aldıkları maaş zammının üzerine bir de ek ödeme zammı aldı. Emekli maaşı 1554 liranın altındakilere yüzde 5, üstündekilere ise yüzde 4 ek ödeme yapılacak. Emekliler 2021 yılının Ocak ayında zamlı maaşları ile sevindi.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 8.36, memur emeklilerininki yüzde 7.33 arttı. Maaşlarla birlikte ek ödemeler de yükseldi. Ek ödeme tutarları, zamlı maaş üzerinden hesaplandığı için arttı.
Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da değişti. Bu ay itibariyle maaşı bin 554 liranın altında olanlara yüzde 5, üstündeki olanlara yüzde 4 ek ödeme verilecek.
Vergi iadesinin yerine gelen ek ödemede emekliler yeni artış beklentisi de taşıyor. Emekliler, maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında olan ek ödemenin günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor.