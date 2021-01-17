Emekliye beklenmedik ek zam müjdesi: Ek zam sonrasında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte tablo...

Son dakika haberi... Milyonlarca emeklinin yeni yılda alacağı zam oranı geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Aralık aynıda belirlenen enflasyon rakamları ile memur, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları belli oldu. Memur emeklileri yüzde 7.33 oranında zam alırken işçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 8.36 oranında alacak. Emekliler zamlı maaşlarını yarından itibaren almaya başlayacak. Ek zam detayı ise kısa sürede gündemin ilk sırasına yerleşti. İşte, ek zam sonrasında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte tablo...