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Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan "sosyal medya ve vergi" açıklaması

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı , "Bundan sonra da sosyal medya ağları dünyada hangi vergileri ödüyorlarsa burada da aynı vergileri ödemeleri için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.01.2021 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021
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Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan sosyal medya ve vergi açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kilis'te Sanayicilerle İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Konuşmasında Facebook'un Türkiye'de temsilcilik açma kararını değerlendiren Varank, şunları kaydetti:

"Facebook açısından bu isabetli bir karar olmuştur. Türkiye'de artık herkesin eriştiği, haberlerin, bilgilerin çok hızlı dolaşıma sokulduğu bu platformların yerel kanunlardan bağımsız olması düşünülemez. Bundan sonra da sosyal medya ağları dünyada hangi vergileri ödüyorlarsa burada da aynı vergileri ödemeleri için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

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