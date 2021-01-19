Bakan Varank'tan istihdam müjdesi! Tedarik zinciriyle 10 binden fazla istihdam sağlanacak

Varank, otomotiv sektöründe yapılan yatırımların sanayinin diğer alanları için de gelişim ve ilerleme fırsatları sunduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tedarikçileri besliyor, büyütüyor, yeni oyuncuları ekosisteme kazandırıyor. Bu anlamda Türkiye'nin otomotiv sektöründeki gücünün, dünyanın her yanından yatırımcılar için bir fırsat kapısı olduğunun tekrar altını çizmek istiyorum. Ford Otosan zaten bu gücün en önemli aktörlerinden biri olarak, yeni yatırım kararını da bu vizyonla aldı. Yüzde 70'e yakın yerlilik oranı, yüzde 90'a varan ihracat oranıyla Ford Otosan firmamızın gerçekleştireceği bu yatırım inşallah ülkemiz ekonomisine büyük katkılar sunacak. Bu karar için tüm şirket yetkililerini tebrik ediyorum. Elbette bu işlerde yerel paydaşlar çok önemli. Yatırımın gerçekleşeceği Başiskele Belediyemiz sağ olsun, hükümetimizin yatırımcı dostu bakış açısını onlar da sergiliyor. Hem ilçe belediyemiz hem Büyükşehir Belediyemiz bu süreçte firmamızın yanında olmaya devam edecek.

Özellikle küresel firmalar, yerelle iş birliğinin önemini iyi bilir. Ford Otosan da bu vizyonla hareket etti. Bu yerel birlikteliğin en güzel örneği de işte bugün bağışlanan 71 hizmet aracı. Bu araçların güzel hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum. Tabii hizmet aracına sahip olmak her şey demek değildir. Önemli olan; onları halkın hizmetinde akıllı ve planlı bir şekilde kullanabilmektir."