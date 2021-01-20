20 Ocak 2021, Çarşamba
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Hesaplara yatmaya başladı: Emekliye 2.419 TL

Emekliye 2.419 TL ödeme... 2021 zamlı emekli maaşları yatmaya başladı. emeklileri yüzde 8.36 zamlı maaşlarını almaya başladı. Önümüzdeki hafta da emeklileri alacak. emeklileri ise zam farkı için tarih bekliyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.01.2021
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Hesaplara yatmaya başladı: Emekliye 2.419 TL

2021 zamlı emekli maaşları yatmaya başladı. emeklileri yüzde 8.36 zamlı maaşlarını almaya başladı.

Önümüzdeki hafta da emeklileri alacak. emeklileri ise zam farkı için tarih bekliyor.

Emekliler zamlı Ocak maaşlarına kavuşuyor.

Yaklaşık 13 milyon emekliden SSK'lılar yüzde 8.36 zammın yansıtıldığı maaşlarını önceki gün almaya başladı.

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Ödemeler, 26 Ocak'ta tamamlanacak.

Bağ-Kur emeklileri de önümüzdeki hafta, yani 25-28 Ocak tarihlerinde yüzde 8.36 zamlı maaşlarını ceplerine koyacak.

Memur emeklileri ise bu ayki maaşlarını artış yansıtılmadan aldı.

Yüzde 7.33 artışla oluşan zam farkı önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılacak.

Bunun için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklaması bekleniyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaş alma günlerinde hesaplarında, net maaşlarının yüzde 8.36 artırılmış halini ve bu yeni maaş üzerinden hesaplanan aylığın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemeyi görebiliyor.

Örneğin; net maaşı 3 bin lira olan bir emekli, bunun yüzde 4'ü kadar ek ödeme alıyordu.

Şimdi yeni maaşı olan 3 bin 250 lira üzerinden ek ödemesini cebine koyacak. Emeklinin hesabına 3 bin 120 lira yerine 3 bin 380 lira yatırılacak.

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