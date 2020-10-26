Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Organize sanayi bölgelerimizde elektrik tüketimi artıyor

"YABANCI FİRMALAR ENDİŞEYE SAHİP DEĞİL"

Türkiye ile ortak iş yapan hiçbir yabancı firma, 'Acaba yarı yolda kalır mıyım?' diye bir endişeye sahip değil. Günübirlik piyasa hareketlerinden sıyrılıp yaşadığımız dönemin bize sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmemiz, buna odaklanmamız gerekiyor."

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