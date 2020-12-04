Başkan Erdoğan 2020'yi Patara Yılı ilan etmişti! 11 ayda ziyaretçi rekoru kırdı

BÖLGENİN EN ÇOK ZİYARETÇİ ÇEKEN ÖREN YERİ

Bu yılın 11 ayında Patara Antik Kenti'ni 255 bin 726 kişi ziyaret etti. Karşılığında 4 milyon 780 bin 562 lira gelir elde edildi. Geçen yılın aynı döneminde Patara Antik Kenti'ni 172 bin 893 kişi ziyaret etmiş ve karşılığında 1 milyon 322 bin 585 lira gelir sağlanmıştı.