16 Ocak 2021, Cumartesi
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Esnafa kira ve gelir kaybı katkısına rekor başvuru!

Son dakika haberine göre; Esnafa kira ve gelir kaybı katkısına rekor başvuru. 3 ay sürecek aylık 1.000 lira gelir kaybı desteğine 1.3 milyonu aşkın, 500-750 lira kira desteğine ise 754 bin başvuru geldi. Ödemeler yakında başlıyor.

EKONOMİ Takvim
Giriş Tarihi: 16.01.2021
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Esnafa kira ve gelir kaybı katkısına rekor başvuru!

Esnafa kira ve gelir kaybı katkısına rekor başvuru.

3 ay sürecek aylık 1.000 lira gelir kaybı desteğine 1.3 milyonu aşkın, 500-750 lira kira desteğine ise 754 bin başvuru geldi.

Ödemeler yakında başlıyor.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, hükümetin açıkladığı kira ve gelir kaybı desteğine 2 milyondan fazla esnafın başvurduğunu, ödemelerin kısa sürede başlayacağı duyurdu.

Esnaf ve sanatkarlara yönelik gelir kaybı desteğinin yanı sıra kira desteğiyle 'dan etkilenen işletmelerin yanında olduklarını vurgulayan Pekcan, "1.3 milyonun üzerinde gelir kaybı desteğine, 754 bin civarında da kira desteğine müracaat eden esnafımız var.

Devletimizin her zaman olduğu gibi bu zor günlerde ticaret erbabımızın yanında olmuştur, bundan sonra da olmaya devam edecektir" dedi.

Pekcan, şöyle konuştu:

"İnşallah Ocak ayı içinde bu ödemelerin mümkün olan en kısa zamanda gerçekleştirilmesi için elimizden geleni yapıyoruz."

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