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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den yatırımcıya destek müjdesi

Son dakika haberleri... Üretici ve yatırımcıya desteklerin devam edeceğini belirten Tarım ve Orman Bakanı , "Kırsal alan yatırımlarına yaklaşık 1 milyar 125 milyon liralık destek vereceğiz." açıklamasında bulundu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.01.2021 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021
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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den yatırımcıya destek müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kırsal alan yatırımlarına yaklaşık 1 milyar 125 milyon liralık destek vereceğiz. Bugün itibariyle IPARD-2 10. Başvuru çağrısı kapsamında; hayvansal üretim sektörü için 45 Milyon Avro, işleme-pazarlama sektörü için ise 80 Milyon Avro olmak üzere toplam 125 Milyon Avro, yani 1 Milyar 125 milyon liralık hibe paketini üreticimize, yetiştiricimize, yatırımcımıza sunuyoruz." açıklamasında bulundu.

Detaylar gelecek...

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