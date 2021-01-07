Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den yatırımcıya destek müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kırsal alan yatırımlarına yaklaşık 1 milyar 125 milyon liralık destek vereceğiz. Bugün itibariyle IPARD-2 10. Başvuru çağrısı kapsamında; hayvansal üretim sektörü için 45 Milyon Avro, işleme-pazarlama sektörü için ise 80 Milyon Avro olmak üzere toplam 125 Milyon Avro, yani 1 Milyar 125 milyon liralık hibe paketini üreticimize, yetiştiricimize, yatırımcımıza sunuyoruz." açıklamasında bulundu.

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