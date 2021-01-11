Tarım ve Orman Bakanlığından destek açıklaması: Son başvuru tarihi 22 Ocak!

DESTEKLENECEK YATIRIM KONULARI

Yatırım konularına göre hibe oranı, makine, alet- ekipman ve arıcı barakası alımı için arıcılıkta yüzde 50, besleme evi yapımı, makine, alet, ekipman alımı ve dut bahçesi tesisi için ipek böcekçiliğinde yüzde 100, yeni inşaat yapımı, makine, alet, ekipman alımı için kaz ve hindi yetiştiriciliğinde yüzde 75 olarak uygulanacak.

Hibe desteklerine yönelik başvurular 22 Ocak 2021'e kadar yapılabilecek. Söz konusu süre, gerekli görülmesi halinde uzatılabilecek. Başvurular, İl Proje Yürütme Birimi (İPYB) tarafından, ilçelerde ilçe müdürlüğü tarafından kabul edilecek.

Başvurusu uygun olan yatırımcılar belirlenen kriterlere göre 5 iş günü içerisinde puanlanıp sıralanacak ve yatırıma uygun bulunan projeler onaylanacak.

Onaylanan yatırımcılara resmi bildirim yapılacak ve hangi yatırım konusuna başvurulmuş ise yatırımı tamamlaması için süreç başlatılacak.