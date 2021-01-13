13 Ocak 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Evde yakınına bakanlara müjde: 534.000 kişiye 1.657 TL'lik destek!

Evde yakınına bakanlara müjde: 534.000 kişiye 1.657 TL'lik destek!

Evde yakınına bakanlara müjde haber... Sosyal koruma alanlarını güçlendiren hükümet, 534 bin kişiye evde bakım desteği veriyor. maaş katsayısındaki artışla evde bakım desteği bin 544 liradan bin 657 liraya yükseldi. Evde bakım desteği; yüzde 50 engelli raporu bulunan, kendi ihtiyacını karşılayamayacak kadar hasta, yaşlı kişilerin bakımı için ödeniyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.01.2021
ABONE OL
Evde yakınına bakanlara müjde: 534.000 kişiye 1.657 TL'lik destek!

Sosyal koruma alanlarını güçlendiren hükümet, 534 bin kişiye evde bakım desteği veriyor.

maaş katsayısındaki artışla evde bakım desteği bin 544 liradan bin 657 liraya yükseldi.

Evde bakım desteği; yüzde 50 engelli raporu bulunan, kendi ihtiyacını karşılayamayacak kadar hasta, yaşlı kişilerin bakımı için ödeniyor.

Ayrıca hane içinde kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin (AGİ hariç) 3'te 2'sinden düşük olması gerekiyor.

Gelir sınırı yeni asgari ücretle arttı.

Hane içinde kişi başı gelir bin 705 liranın altındaysa aylık bağlanıyor.

Emekli maaş farkları için tarih: 2021 emekli maaş farkları ne zaman yatacak? EMEKLİ MAAŞ FARKLARI İÇİN TARİH: 2021 EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA