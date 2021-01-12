Son dakika: Borsa İstanbul'da halka arz rüzgarı: İlk etapta 30 şirket hazırlanıyor!
Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da yerli yatırımcı sayısı 2 milyona dayanırken, endeks son dönemde küresel piyasalardan pozitif ayrışarak rekor üstüne rekor kırdı. Yatırımcılar, "Borsada hangi şirkete yatırım yapılmalı" sorusuna yanıt arıyor. Sabah Gazetesi Yazarı Özlem Doğaner, yaklaşık 30 şirketin Borsa İstanbul'da ilk etapta halka arza hazırlandığını ifade etti. Doğaner, özellikle enerji, GYO'lar ve teknoloji şirketlerinin başı çektiğini belirtti. İşte Doğaner'in o yazısı...
Borsa İstanbul'da yerli yatırımcı sayısı 2 milyona dayanırken, endeks son dönemde küresel piyasalardan pozitif ayrışarak rekor üstüne rekor kırdı. Yatırımcılar, "Borsada hangi şirkete yatırım yapılmalı" sorusuna yanıt arıyor. Sabah Gazetesi Yazarı Özlem Doğaner, yaklaşık 30 şirketin Borsa İstanbul'da ilk etapta halka arza hazırlandığını ifade ederek, özellikle enerji, GYO'lar ve teknoloji şirketlerinin başı çektiğini belirtti. İşte Doğaner'in o yazısı...
Bugünlerde kime rastlasam "Borsada hangi şirkete yatırım yapayım?" diye soruyor. 2020 yılının küresel alanda da rekorlar kıran borsası, dolar bazında daha gidecek yolun olduğunu işaret etmesiyle yatırımcı için cazibe merkezi olmayı sürdürüyor.
Borsadaki yatırımcı sayısı 2 milyona dayandı. 10 yıldır yatırımcı sayısının 1 milyon civarında seyrettiğini hesap edersek artık borsada yatırım yapmanın tam bir moda olduğunu söylemek yanlış olmaz. Öyle görünüyor ki 2021 yılı da yine borsanın yılı olacak. Geçen yıl halka arz edilen 8 şirketin halka arz büyüklüğü 462.4 milyon lira oldu.
Toplam talep 6.8 milyar liraya yakın. Görünen o ki küçük ölçekli şirketlerde başlayan furya büyük şirketlere de yansıyacak. Aldığım duyumlara göre büyük şirketler de borsaya doğru yola çıktı. Yaklaşık 30 şirket ilk etapta halka arza hazırlanıyor. Özellikle enerji, SPK'nın son düzenlemeleriyle tekrar gözde olan GYO'lar, teknoloji şirketleri başı çekiyor. Bu anlamda Borsa İstanbul ve SPK'nın büyük şirketleri borsaya çekmek için çalışmalarının devam ettiğini duyuyoruz. Getirisi ne kadar yüksek olursa olsun kulağımızdaki küpeyi çıkarmayalım. Küçük yatırımcı kulaktan dolma önerilerle borsada gezinmesin. Bu çeyrek altın biriktirmeye benzemez.
DOLARİZASYONDA KIRILMA BEKLENTİSİ
Özel bankalar 2021 yılında kredi büyümesinde normalleşme bekliyor. İş Bankası, Garanti, Yapı Kredi, Akbank 2021 yılına ilişkin beklentilerini açıkladı. 2021'de % 11 yılsonu enflasyonu ile ortalama %4 makro büyüme bekliyorlar. TL kredi büyümesinin normalleşerezk %15-20 bandında gerçekleşmesi bekleniyor. Bankaların 2021'de 2 puan daha yüksek özsermaye karlılığı ve %33 kar artışı elde etmesi bekleniyor. Dikkatimi çeken ise dolarizasyonun kırılma beklentisi. Yılın 2. yarısında TL kredilerin özellikle tüketici ve KOBİ alanında yoğunlaşması, yabancı para cinsinden ise azalması tahmin ediliyor. Takipteki kredi oranının ise piyasada konuşulanların aksine %6'nın altında kalması bekleniyor.
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