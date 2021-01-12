Son dakika: Borsa İstanbul'da halka arz rüzgarı: İlk etapta 30 şirket hazırlanıyor!

Bugünlerde kime rastlasam "Borsada hangi şirkete yatırım yapayım?" diye soruyor. 2020 yılının küresel alanda da rekorlar kıran borsası, dolar bazında daha gidecek yolun olduğunu işaret etmesiyle yatırımcı için cazibe merkezi olmayı sürdürüyor.

Borsadaki yatırımcı sayısı 2 milyona dayandı. 10 yıldır yatırımcı sayısının 1 milyon civarında seyrettiğini hesap edersek artık borsada yatırım yapmanın tam bir moda olduğunu söylemek yanlış olmaz. Öyle görünüyor ki 2021 yılı da yine borsanın yılı olacak. Geçen yıl halka arz edilen 8 şirketin halka arz büyüklüğü 462.4 milyon lira oldu.