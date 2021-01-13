Başta altyapı müteahhitlik hizmetleri olmak üzere proje geliştirme, gayrimenkul, enerji ve turizm gibi birçok farklı alanda faaliyet gösteren Nata Holding, son dönemde alışveriş merkezi ve konut projelerine yoğunlaştı. Vega markasıyla 8 AVM açan ve bu sayıyı kısa süre içinde 12'ye çıkarmayı hedefleyen holdingin Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Tanık, pandemi sürecinden olumsuz etkilenen sektöre destek sağlamak amacıyla örnek teşkil edecek bir karar aldıklarını açıkladı.



EL BİRLİĞİ İLE ATLATACAĞIZ

AVM'lerin kapalı olduğu tarihlerde Nata Holding çatısı altındaki alışveriş merkezlerinde bulunan yüzlerce mağazadan kira almadıklarını belirten Yusuf Tanık, sonrasında da kiralarda indirim yaptıklarını söyledi: "AVM'lerin kapalı olduğu tarihlerde iş ortaklarımızdan kira almadık. Sonrasında da yüzde 60'a varan indirimler yaptık. Ülkemiz ekonomik açıdan zorlu bir süreçten geçiyor. Herkesin elini taşın altına koyması gerektiğine, bu dönemi el birliği ile atlatacağımıza inanıyorum. Nata Holding olarak, iş kayıplarının yoğun olduğu bu zorlu dönemde yüzde 100 yerli sermaye ile yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyor, hem ülke ekonomisine hem de istihdama katkıda bulunmaya gayret ediyoruz. Yakın bir zaman diliminde 10 bin yeni istihdam sağlamayı hedefliyoruz."



GÜVENLİ VE SAĞLIKLI ALIŞVERİŞ

Yusuf Tanık, Vega Alışveriş Merkezleri'nde koronavirüs salgınına karşı üst düzey önlemler alındığını da sözlerine ekledi: "Nata Holding çatısı altında yer alan bütün alışveriş merkezlerimiz 'TSE Covid-19 Güvenlik Belgesi' aldı. Tüm AVM'lerimiz tüketicilere, güvenli ve sağlıklı alışveriş imkanı sunuyor."