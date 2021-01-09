Borsa İstanbul 2021'e hızlı başladı! Rekor üstüne rekor kırıyor

Söz konusu haftada bankacılık endeksi yüzde 5,83 ve holding endeksi yüzde 3,60 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında haftalık bazda en fazla kazandıran yüzde 14,11 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,94 ile ulaştırma oldu.

BIST 100 endeksindeki hisseler arasında ise haftalık bazda en iyi performansı yüzde 32,22 ile Otokar gösterirken, en fazla kaybettiren ise yüzde 17,43 ile Gübre fabrikaları oldu.

Analistler, BIST 100 endeksinin son dönemdeki performansında, artan yerli ve yabancı yatırımcı ilgisi, dolar bazlı hala rekor seviyelerden çok uzak olması ve küresel ölçekte devam eden risk iştahı gibi birçok etkenin önemli rol oynadığını ifade ediyor.