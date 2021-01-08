Borsa rekor kırdı! Dolar 5 ayın en düşük seviyesini gördü

EURO DA ÇAKILIYOR

Euro ise dün 8.89 ile yaklaşık 4 ayın dibine indi. Euroda da 6 Kasım'dan bu yana yaşanan kayıp yüzde 12.8 oldu. Öte yandan Türkiye'nin risk primi de 6 Kasım'dan bu yana yüzde 42 düşerek pandemi öncesi seviyeye geriledi. Son iki ayda Türkiye risk primi en çok düşen ve parası en fazla değer kazanan ülke oldu.