İstanbul'un 2 ilçesinde konut fiyatları 2 kat arttı! O ilçelerde evleri olanlar zengin oldu

2 İLÇEDE FİYATLAR 2'YE KATLANDI

İşte salgınla birlikte konut tarafında yaşanan bu hareketlilik 2020 yılı verilerine de yansıdı. Türkiye'nin öncü emlak sitelerinden birinin yaptığı araştırmaya göre konut satış rakamı bir önceki yıla göre 2020 yılında en çok artan ilçelerde ilk iki sırada İstanbul'un Beykoz ve Sarıyer ilçesi yer aldı.