İstanbul'un 2 ilçesinde konut fiyatları 2 kat arttı! O ilçelerde evleri olanlar zengin oldu
Konut fiyatlarındaki artışlar İstanbul'un Beykoz ve Sarıyer ilçelerinde yaşayanları sevindirdi. Koronavirüsle mücadelede evde kalan milyonların müstakil ve bahçeli yerlere ilgisi arttı. Beykoz ve Sarıyer'deki konutların fiyatları 2 kat arttı.
Koronavirüsle mücadele konut fiyatlarını da etkiledi. Evde kalan milyonlar gözlerini müstakil konutlara dikti. Beykoz ve Sarıyer'deki konut fiyatlarında 2 kart artış görüldü.
Uzaktan eğitimin de uygulamaya alınması ile imkanı olanlar büyükşehirlerden özellikle Ege ve Akdeniz'e göç ederken, kalanlar ise şehirlerin yerleşim anlamında daha izole olduğu bölgelerine akın etti.
2 İLÇEDE FİYATLAR 2'YE KATLANDI
İşte salgınla birlikte konut tarafında yaşanan bu hareketlilik 2020 yılı verilerine de yansıdı. Türkiye'nin öncü emlak sitelerinden birinin yaptığı araştırmaya göre konut satış rakamı bir önceki yıla göre 2020 yılında en çok artan ilçelerde ilk iki sırada İstanbul'un Beykoz ve Sarıyer ilçesi yer aldı.
YÜZDE 116 ARTIŞ VAR
Pandemi sonrası ortaya çıkan talep artışıyla birlikte 2020 yılında konut satış fiyatının en fazla arttığı ilçe olan İstanbul'un Anadolu yakasındaki Beykoz'da fiyatların 2019'a göre yüzde 116 arttığı ortaya çıktı. 2019 Aralık ayında ilçede ortalama 5 bin 661 TL olan satılık konut m2 fiyatlarının bir yıl içinde 12 bin 222 TL'ye çıktığı görüldü.
100 M2'DE FİYATLAR İKİ MİLYON TL'Yİ AŞIYOR
İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan ve salgın döneminde büyük rağbet gören ilçelerin başında gelen Sarıyer'de ise 2019 fiyatlarına göre konut satış rakamlarında 2020 yılında yüzde 107 artış görüldü. İlçede ortalama m2 fiyatları 9 bin 984 TL'den 20 bin 678 TL'ye çıktı.
Bu da 100 m2 dairede fiyatların iki milyon TL bandını aştığı anlamına geliyor.
Konut satış fiyatında son bir yıllık periyot içerisinde meydana gelen değişimlere bakıldığında İstanbul'un Beykoz ve Sarıyer'den sonra üç ilçesi daha öne çıkıyor. Avcılar'da yaşanan fiyat değişimi yüzde 99, Başakşehir'de yüzde 82, Üsküdar'da ise yüzde 74 olarak kayıtlara geçti.
EGE VE AKDENİZ'DE DE FİYATLAR ARTTI
Tüm dünyayı etkisi altına alan salgınla beraber büyük göç alan Muğla ve Antalya'nın bazı ilçelerindeki fiyat değişimleri de dikkat çekti.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2019 yılına göre 2020'de yaşanan fiyat artışı yüzde 80 olurken m2 fiyat değişimi ise 3 bin 692 TL'den 6 bin 644 TL'ye çıktı. Yaşanan artışlar sonrası m2 fiyatları yüzde 79 ile Alanya'da 5 bin 356 TL'ye, yüzde 73 ile Dalaman'da 3 bin 769 TL'ye, yüzde 72 ile Konyaaltı'nda 6 bin 261 TL'ye çıktı.