Son dakika: Trump'a bir şok da kızından! Ivanka protestoculara ‘vatansever’ dediği tweet'ini sildi
Son dakika haberine göre; ABD'de Donald Trump yanlılarının kongre binasını basması sonrası, "Lütfen başkent polisini ve emniyet teşkilatımızı destekleyin" paylaşımını aktaran Trump'ın kızı Ivanka Trump, "protestoculara 'Vatansever' dediği için tepki topladı. Ivanka, daha sonra paylaşımını sildi.
ABD Kongre Binası'nın dört saatlik işgali ve şiddeti gittikçe artan protestolar sırasında ABD Başkanı Donald Trump, protestoculara "Evinize dönün" çağrısı yaptı. Trump'ın "Lütfen başkent polisini ve emniyet teşkilatımızı destekleyin. Onlar gerçekten ülkemizin yanındalar. Huzurlu kalın!" paylaşıma kızı Ivanka Trump'tan destek geldi.
PAYLAŞIMINI SİLDİ!
Ivanka Trump, babasının Twitter'da yaptığı paylaşımı alıntılayarak "Amerikan Vatanseverleri" ifadesini kullandı. Bu ifade kısa sürede büyük tepki topladı.
"Şiddet derhal durmalı. Lütfen barışçıl olun" çağrısında bulunan Ivanka Trump, gelen tepkiler sonrası paylaşımını sildi.
NE OLMUŞTU?
Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.
Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.
Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasının onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri binadan çıkarılmıştı.
ABD Başkanı Trump ise Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağırısında bulunmuştu.
Başkent Washington'da şiddet olayları 15 Günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
Kongre binasında çıkan olaylarda yaralanan bir kadın hayatını kaybetmiş, birçok polis yaralanmıştı.
ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ise "ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik saldırılara son verilmesi" çağrısı yapmıştı.
Biden, "Başkan Trump'ı TV'ye çıkarak ettiği yemini yerine getirmeye, Anayasa'yı savunmaya ve bu kuşatmaya son verilmesini talep etmeye çağırıyorum." demişti.
Trump'ın göstericilerden evlerine gitmesini istemesi üzerine kalabalık dağılmaya başlamış, ABD Kongresinin güvenliğinden sorumlu polis, yaklaşık 4 saat sonra yerel saat ile 17.40 civarında binanın güvenliğinin sağlandığını açıklamıştı.