Son dakika: Trump'a bir şok da kızından! Ivanka protestoculara ‘vatansever’ dediği tweet'ini sildi

ABD Kongre Binası'nın dört saatlik işgali ve şiddeti gittikçe artan protestolar sırasında ABD Başkanı Donald Trump, protestoculara "Evinize dönün" çağrısı yaptı. Trump'ın "Lütfen başkent polisini ve emniyet teşkilatımızı destekleyin. Onlar gerçekten ülkemizin yanındalar. Huzurlu kalın!" paylaşıma kızı Ivanka Trump'tan destek geldi.