Son dakika: TOBB'dan KOBİ'leri rahatlatacak anlaşma! Halkbank ile imzalar atıldı

Bu kartın, tedarik zincirinin güven içinde işlemesini sağladığını belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: "Bu kart ile alıcı ve satıcının güven içinde alışveriş yapmasının önü açılıyor. Bu sayede çek-senet takibi yapmadan, tahsilat derdiyle uğraşmadan, güven içinde malımızı satacağız. Sattığımız mal bedelini, tahsilat riski taşımadan, Halkbank garantisiyle, peşin ya da taksitli alacağız. Mal almak isteyen de bankadan kredi bulma veya satıcının kendi çek-senedini kabul edip etmeme derdine düşmeyecek. Bu kartla malını alacak ve ödemesini de 1,5 yıla ulaşan esnek vadelendirmeyle yapacak. Yani kısaca, mal almak gerekince bu kartla para ödemeden satın alma yapılıyor. Satıcı da bu kimdir diye endişe etmeden, malını güvenle satıp, parasını bankadan tahsil edecek. Böylece hem alıcı hem de satıcı, nakit akışlarını rahatlatacak."

Hisarcıklıoğlu, bunun, kazan-kazan anlayışının bir örneği olduğunu, yine bu kartın üyelerine başka indirim ve avantajlı kampanyalar da sunduğunu söyledi.