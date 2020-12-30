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Bankalar yarışa girdi! Halkbank, Ziraat, İş Bankası, Garanti BBVA, ING ne kadar faiz veriyor? Gelirler artacak...
Bankada parası olanlara müjdeli haber geldi. Kamu ya da özel bankalarda parası olanlara faiz veriliyor. Bankalar müşteri çekebilmek için faizleri artırdılar. Merkez Bankası'nın faiz artırımı ile mevduat hesabı olanları faiz getirimleri de yükseliyor. Banka banka verilen faizlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Halkbank, Ziraat, İş Bankası, Garanti BBVA, ING ne kadar faiz veriyor? İşte güncel rakamlar...
Giriş Tarihi: 30.12.2020 10:44Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 11:02