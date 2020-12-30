Banka faizleri ne kadar oldu? Paralarını mevduat hesabına yatırarak birikim yapmak isteyen vatandaşların gelirlerinde artış olacak. Merkez Bankası faizlerde sadeleştirmeye giderek 1 haftalık repo faizini yüzde 17'ye yükseltmişti. Bu gelişmelerin ardından bankalar da faizlerde değişikliğe gitti. Faizler yıllık yüzde 18'e kadar yükseldi. Peki, Halkbank, Ziraat, İş Bankası, Garanti BBVA, ING ne kadar faiz veriyor? İşte merak edilenler...