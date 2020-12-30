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Haberler Galeri Bankalar yarışa girdi! Halkbank, Ziraat, İş Bankası, Garanti BBVA, ING ne kadar faiz veriyor? Gelirler artacak...

Bankalar yarışa girdi! Halkbank, Ziraat, İş Bankası, Garanti BBVA, ING ne kadar faiz veriyor? Gelirler artacak...

Bankada parası olanlara müjdeli haber geldi. Kamu ya da özel bankalarda parası olanlara faiz veriliyor. Bankalar müşteri çekebilmek için faizleri artırdılar. Merkez Bankası'nın faiz artırımı ile mevduat hesabı olanları faiz getirimleri de yükseliyor. Banka banka verilen faizlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Halkbank, Ziraat, İş Bankası, Garanti BBVA, ING ne kadar faiz veriyor? İşte güncel rakamlar...

Giriş Tarihi: 30.12.2020 10:44 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 11:02
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Bankalar yarışa girdi! Halkbank, Ziraat, İş Bankası, Garanti BBVA, ING ne kadar faiz veriyor? Gelirler artacak...

Banka faizleri ne kadar oldu? Paralarını mevduat hesabına yatırarak birikim yapmak isteyen vatandaşların gelirlerinde artış olacak. Merkez Bankası faizlerde sadeleştirmeye giderek 1 haftalık repo faizini yüzde 17'ye yükseltmişti. Bu gelişmelerin ardından bankalar da faizlerde değişikliğe gitti. Faizler yıllık yüzde 18'e kadar yükseldi. Peki, Halkbank, Ziraat, İş Bankası, Garanti BBVA, ING ne kadar faiz veriyor? İşte merak edilenler...

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Bankalar yarışa girdi! Halkbank, Ziraat, İş Bankası, Garanti BBVA, ING ne kadar faiz veriyor? Gelirler artacak...

STOPAJ AVANTAJI SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre mevduatlardan vade süresine göre kesilen yüzde 15'lik stopaj vergisi kısa vadeli hesaplarda yüzde 5'e kadar düşürüldü. Böylece mevduatın tutarına göre stopajdan ekstra kazanç elde ediliyor. Stopaj avantajı Mart ayı sonuna kadar devam edecek.

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Bankalar yarışa girdi! Halkbank, Ziraat, İş Bankası, Garanti BBVA, ING ne kadar faiz veriyor? Gelirler artacak...

BANKA BANKA FAİZLER

İşte kamu ve özel bankaların mevduat faizleri:

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Bankalar yarışa girdi! Halkbank, Ziraat, İş Bankası, Garanti BBVA, ING ne kadar faiz veriyor? Gelirler artacak...

ZİRAAT BANKASI

Vade süresi: 32 Gün

Tutar: 100.000 TL

Yıllık faiz: %15.50

Net getiri: 1290 TL

Toplam kazanç: 101.290 TL

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Bankalar yarışa girdi! Halkbank, Ziraat, İş Bankası, Garanti BBVA, ING ne kadar faiz veriyor? Gelirler artacak...

HALKBANK

Vade süresi: 32 Gün

Tutar: 100.000 TL

Yıllık faiz: %16

Net getiri: 1341 TL

Toplam kazanç: 101.341 TL