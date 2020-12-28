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Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! Halkbank hızlı kredi başvuru yapmak oldukça kolay! Hemen hesaba geçiyor

Halkbank hızlı kredi başvuruları devam ediyor. Acil nakit ihtiyacı olanlara uygun faizli kredi imkanı sunan Halkbank, internet üzerinden başvuruların kabul ediyor. 50 bin TL'ye kadar verilen kredi için merak edilen detayları yazımızda ele aldık. Hızlı bir şekilde yapılabilen başvuruların ayrıntılarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Halkbank hızlı kredi başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 28.12.2020 15:58 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 16:02
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Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! Halkbank hızlı kredi başvuru yapmak oldukça kolay! Hemen hesaba geçiyor

Halkbank kredi başvuru nasıl yapılır? Koronavirüs pandemisi nedeniyle birçok kişi ekonomik açıdan mağduriyet yaşadı. Bu kapsamda kamu bankaları tarafından uygun faizli kredi kampanyaları başlatılmıştı. Son zamanlarda acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Halkbank tarafından 36 ay vadeli 50.000 TL'ye kadar hızlı kredi imkanu sunuluyor. İşte Halkbank hızlı kredi detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! Halkbank hızlı kredi başvuru yapmak oldukça kolay! Hemen hesaba geçiyor

HALKBANK HIZLI KREDİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, Halkbank Bireysel İnternet Şubesi, Mobil Şube ve Dialog üzerinden üye olarak gerçekleştiriliyor. Üye olmayanların Halkbank.com.tr üzerinden ihtiyaç kredisine başvuru yapabilirler.

SMS ile başvururken; aralarında boşluk bırakıp "KREDI, TC Kimlik No, Gelir Bilgisi, Talep Edilen Tutar" yazarak 3452'ye SMS gönderebilirsiniz.

KREDİ BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN...

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Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! Halkbank hızlı kredi başvuru yapmak oldukça kolay! Hemen hesaba geçiyor

HALKBANK HIZLI KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Kredi politikaları çerçevesinde başvurunuz aynı gün içerisinde değerlendiriliyor. Onaylanan başvurunuzu Halkbank Bireysel İnternet Şubesi, Mobil Şube ve Dialog'tan şubeye gitmeden kullanabilirsiniz. Üstelik kredi başvurularınızı ve kullanımlarınızı 7 gün 24 saat yapabilirsiniz.

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Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! Halkbank hızlı kredi başvuru yapmak oldukça kolay! Hemen hesaba geçiyor

ÖRNEK ÖDEME TABLOSU

15.000 TL kredinizi aylık 600,28 TL taksit tutarı ile 36 ay vade ve 78,75 TL tahsis ücreti ödeyerek, %1,77 faiz oranı ile alabilirsiniz.

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Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! Halkbank hızlı kredi başvuru yapmak oldukça kolay! Hemen hesaba geçiyor

HALKBANK HIZLI KREDİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

En az 1.000 TL, en fazla 50.000 TL tutarında kredi başvurusu yapabilirsiniz.