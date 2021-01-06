Emekliye 554 TL! Zamlı maaşlar ne zaman hesaplarda olacak?
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber... Yüzde 8.36’lık Ocak zammıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 554 liraya varan artış yaşanacak. Ek ödeme dahil en düşük aylık bin 524, en yüksek ise 7 bin 184 lira olacak. Zamlı aylıklar bu ay hesaplara yatırılacak.
Ek ödeme dahil en düşük aylık bin 524, en yüksek ise 7 bin 184 lira olacak. Zamlı aylıklar bu ay hesaplara yatırılacak.
Emeklilerin geliri bu ay artıyor.
13 milyon emeklinin Ocak zammının oranı önceki gün belli oldu.
Buna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 8.36 zam alırken, memur emeklilerinin hakem kurulu tarafından belirlenen yüzde 3'lük artışı ise yüzde 4.36 enflasyon farkıyla yüzde 7.36'ya ulaştı.
NASIL DEĞİŞECEK?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme dahil maaşında yüzde 8.36 zam ile 554,30 liraya varan artış yaşanacak.
En düşük emekli aylığı Bağ-Kur tarım emeklilerinde bin 524 liraya çıkarken, esnaf emeklilerinde bin 886 liradan 2 bin 44 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 233 liradan 2 bin 419 liraya yükselecek.
En yüksek aylık ise ek ödeme 6 bin 630 lira 38 kuruştan 7 bin 184 lira 68 kuruşa ulaşacak.
Zamlı ödemeler bu ay yapılacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ayın 17'si ile 28'i arasında yeni aylıklarını hesaplarında görecek.
FARK ÖDENECEK
Memur emeklilerinde en düşük maaş ise 2 bin 814 liradan 3 bin 21 liraya çıktı.
Enflasyon verileri beklendiğinden bu ay maaşlarını zamsız olarak alan memur emeklilerine hesaplanan fark ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açıklanacak tarihte ödenecek.