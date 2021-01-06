Emekliye 554 TL! Zamlı maaşlar ne zaman hesaplarda olacak?

En düşük emekli aylığı Bağ-Kur tarım emeklilerinde bin 524 liraya çıkarken, esnaf emeklilerinde bin 886 liradan 2 bin 44 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 233 liradan 2 bin 419 liraya yükselecek.