Uluslararası finans uzmanı Sefer Şener, A Haber'de Türkiye ile İngiltere arasındaki serbest ticaret anlaşması hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

ANLAŞMANIN AYRINTILARI NELER?

İngiltere'nin AB'den çıkması ile ekonomik olarak Avrupa Birliği'nde güç kaybı yaşandığını belirten Şener, "İngiltere'nin AB'den çıkması demek, AB'nin gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 17'sinin Avrupa'dan kopması demek. AB küçülüyor. Yüzde 17 oranında ekonomik olarak küçülmüş oldu. Bu tür anlaşmaları daha sık göreceğiz. ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı, koronavirüsle birlikte gelen ülkelerin sınırlarının kapatılması dünyada yeni bir değişime yol açtı. Dünya Ticaret Örgütü üzerine düşen sorumlulukları yapamaz hale geldi." dedi.

Uluslararası finans uzmanı Sefer Şener, Türkiye'nin pandemiye rağmen başarılı bir dönem geçirdiğini belirtti. Türkiye'nin anlaşmalarla geleceğini garanti altına almaya devam ettiğini de vurgulayan Şener, "Dünya farklı bir noktaya evriliyor. Bu da şu, bunu asya pasifikte gördük. ABD'nin dışlandığı, ABD'nin olmadığı bir birlik kuruldu. Çin ve Japonya gibi ülkeler ile çok büyük bir birlik kuruldu. Türkiye'nin şuan yürürlükte 21 tane serbest ticaret anlaşması var. Şuan avantajlıyız. İngiltere ile yaptığımız anlaşma uzun vadede Türkiye lehine. Uzun vadede Türkiye'yi daha önemli hale getirecek anlaşma. Türkiye'nin ihracatı 10 milyar dolardı, bu yıl da pandemiye rağmen 9 yıla yaklaştı." şeklinde konuştu.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İHRACAT ORANI NE KADAR?

Türkiye'nin İngiltere ile serbest ticaret anlaşmasının detaylarını aktaran Şener, "2019'de 16 milyar dolarlık bir ticaret hacmimiz varmış, bu yıl 17 milyar dolar civarında. 15 yıldır çok net olarak bizim ticarette fazla verdiğimiz ülkeler AB içinde İngiltere ve İtalyaydı. 3 yıl içinde muhtemelen İngiltere Türkiye'nin ihracatında 1. sıraya yükselecek. Bu çok olumlu bir haber. İngiltere'nin 1 yıl içerisinde 691 milyar dolarlık ithalatı var. Türkiye sadece 9 milyar dolarlık ihracat yapıyor. Karşımızda çok büyük bir pazar var. Muhtemeldir ki, ilerleyen dönemde bu anlaşma hizmetleri de kapsayacak. Serbest ticaret anlaşmaları gelecek dönemde çok daha kalıcı olacak." ifadelerini kullandı.