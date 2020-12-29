Katar’ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi: Türkiye’ye yatırımlar devam edecek

HAYAL VE FANTEZİ AŞAMASINA GELDİ

Türkiye ile Katar arasındaki anlaşmaların şeffaf olmadığı öne sürülüyor. Özellikle de ana muhalefet tarafından. CHP'yle bir temasınız oldu mu?



Muhalefet dahil Türkiye'nin bütün partilerine saygı duyuyorum. Ancak Katar Devleti'ni etkileyen görüşlere kesinlikle katılmıyorum. Konunun siyasallaştırılmasına, kullanılmasına ve kimileri tarafından iç politikaya alet edilmesine hayret ediyorum. Bu suçlamaların bir kısmı ileri mübalağalı ve abartılı bir aşamaya gelmiştir. Hatta hayal ve fanteziler aşamasına kadar gelmiştir. Bizim herhangi gizli bir gündemimiz yoktur.

DİGİTÜRK ANLAŞMASI



Örneğin DigiTürk konusunda birkaç hususa değinmek isterim: Kasım 2016'da DigiTürk ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında Futbol Ligi yayın haklarının 2021-2022 sezonu sonuna kadar devredilmesi için imzalanan anlaşma neticesinde döviz kuru 3.26 lira idi. Sözleşmeye göre, DigiTürk kârı dolar olarak değil, Türk lirası olarak tahsil ederken, DigiTürk'ün sözleşmeden doğan yükümlülüklerinin yarı yarıya dolar ve lira olarak ödenmesi üzerinde anlaşmaya varıldı. Döviz kurunun TL karşısındaki değişimi, DigiTürk'ü daha fazla ödemeye zorlayan olumsuz bir etki yarattı ve yeniden müzakere edildiğinde bile, Türk tarafının zarar görmemesi için döviz kuru o dönemde reel kurdan daha yüksek bir limitte sabitlendi. DigiTürk, sözleşme nedeniyle bu temelde ödeme yaptı. Farklı şart ve durumlarda yasal yükümlülüklerin gözden geçirilmesini istemek her ticari işletmenin hakkıdır.

Geçen sezon ve bu sezon da salgından dolayı olağandışı bir sezon. Futbol Ligi Mart-Haziran 2020 arasında ertelendi ve geçen sezon zamanında bitmedi. Ayrıca, şimdiki sezon da tespit edilen zamanda başlamadı. Buna rağmen, DigiTürk önceki sezonun tamamını herhangi bir indirim yapmadan ödedi. Ancak Federasyon, DigiTürk'ten bu sezon 20-21 için (peşin) ödeme yapmasını istiyor. 2019-2020 sezonunun henüz bitmediği halde bu sezon için DigiTürk nasıl ödeme yapabilir? Bu nedenle DigiTürk, Federasyon'dan ödemeleri yeniden planlamasını istedi.

Her iki taraf da uzlaşmaya dayalı bir çözüm bulmak için birlikte çalışıyorlar. Bu sorun yakında çözülecek ve ortak bir formül üzerinde anlaşarak kalan ödemeler gerçekleşecektir.

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