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Libya ile İtalya arasında askeri iş birliği anlaşması! Katar ve Türkiye'den sonra...

için 'de büyük öneme sahip yeni bir anlaşmaya daha vardı. Türkiye ve 'ın toprak bütünlüğünü her seferinde desteklediği Libya'da dengeleri değiştirecek adım ile oluştu. Libya ve İtalya, ortak tatbikatlar ve karşılıklı tecrübe paylaşımını da içeren çeşitli alanlarda askeri iş birliği anlaşması imzaladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.12.2020 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020
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Libya ile İtalya arasında askeri iş birliği anlaşması! Katar ve Türkiye'den sonra...

Öfke Volkanı Basın Ofisine göre, 'nın başkenti Roma'daki imza töreni sonrası konuşan Savunma Bakanı Selahaddin en-Nemruş, "İtalya ile askeri eğitim, tecrübe paylaşımı, destek, geliştirme, bakım ve danışma konularında askeri iş birliği hususunda anlaştık." dedi.

Tarafların, göç, kara ve deniz sınır güvenliği, cephane ve mayınları imhası, doğal afetler ve sağlıkla ilgili acil durumlardaki yardım çalışmaları alanında da iş birliği kararı aldıklarını ifade eden Nemruş, "Anlaşma ayrıca ortak tatbikatlar, askeri ve güvenlik kurumlarının yapılandırılmasını ve birimlerin donatılmasını da içeriyor." diye konuştu.

Nemruş, anlaşmanın tıbbi personelin eğitimi yoluyla askeri tıp alanında iş birliği ile bilimsel araştırma ve askeri güvenlik alanında danışmanlık, bilgi ve deneyim alışverişi gibi konuları da içerdiğini aktardı.

"Savunma Bakanlığında, kardeş ve dost ülkelerle yeteneklerin geliştirilmesi ikili iş birliğini artırma çabalarımız müttefiklerimiz ve ile başladı." diyen Nemruş, İtalya tarafı ile imzalanan anlaşmanın Libya'nın yanında yer alan bütün ülkelere doğru genişleyeceğini ifade etti.

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Türkiye ve Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla 27 Kasım 2019'da mutabakat muhtırası imzalanmıştı.

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