Libya ile İtalya arasında askeri iş birliği anlaşması! Katar ve Türkiye'den sonra...

Tarafların, göç, kara ve deniz sınır güvenliği, cephane ve mayınları imhası, doğal afetler ve sağlıkla ilgili acil durumlardaki yardım çalışmaları alanında da iş birliği kararı aldıklarını ifade eden Nemruş, "Anlaşma ayrıca ortak tatbikatlar, askeri ve güvenlik kurumlarının yapılandırılmasını ve birimlerin donatılmasını da içeriyor." diye konuştu.