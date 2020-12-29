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2021 AGİ ne kadar oldu? Ocak'ta vatandaşın cebine kaç para girecek?

Milyonların beklediği zammı belli oldu. Asgari ücret zammıyla beraber de arttı. 1 ’ta asgari ücret yüzde 21.56 zamlanacak. Bekarlar için net asgari ücret 501 lira artışla 2 bin 825 liraya çıkacak. Tüm çalışanlara her ay verilen AGİ 268-456 lira, maaşı da bin 420-2 bin 840 lira aralığına çıkacak. Peki, kim ne kadar AGİ alacak? İşte tüm detaylar...

EKONOMİ Takvim
Giriş Tarihi: 29.12.2020
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2021 AGİ ne kadar oldu? Ocak'ta vatandaşın cebine kaç para girecek?

Milyonlarca vatandaşın büyük bir merakla beklediği belli oldu. Açıklanan rakama göre asgari ücret 2.825 lira oldu. Peki, kim ne kadar alacak? İşte ayrıntılar...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 2021'den itibaren geçerli olacak asgari ücreti net 2 bin 825, brüt 3 bin 577 lira olarak belirledi.

Kararla asgari ücrete yüzde 21.56 yapılmış oldu.

1 Ocak'ta net asgari ücrette 501,2 lira artış yaşanacak.

Yeni asgari ücret tüm çalışanları, işsizleri, borçlanma yapanları da etkileyecek.

HER ÇALIŞANA AGİ ARTIŞI

Asgari ücretle birlikte tüm çalışanlara her ay maaşlarıyla birlikte ödenen Asgari Geçim İndirimi () tutarları da yükselecek.

Çalışanlara halen 220,73-375,23 lira arasında AGİ ödeniyor.

Bu tutarlar yeni asgari ücretle birlikte 268,31-456,13 lira aralığına çıkacak.

İŞSİZLİK MAAŞINA ZAM

İşsiz kalanlara 10 aya varan süreyle verilen maaşta en düşük ve en yüksek tutarlar da asgari ücret zammıyla artacak.

Damga vergisi kesilmiş olarak en düşük maaşı bin 168 lira 27 kuruştan bin 420 lira 13 kuruşa (4 aylık ücret ortalaması 3.577,50 lira olanlar), en yüksek işsizlik maaşı da 2 bin 336 liradan 2 bin 840 liraya ulaşacak.

İşsizlik maaşında 504 liraya varan artış yaşanacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDE YENİ TUTAR

Kısa çalışma ödeneğinde tutarlar da yeni asgari ücretle değişecek.

2021'de ödemeler 2 bin 130 ile 5 bin 325 lira arasında değişecek.

Kısa çalışma ödeneğinde 1 yıllık maaşların ortalaması alındığından, artış şu anda alanlara yansımayacak.

7 PUAN ÜZERİNDE


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yüzde 21.56 artışla yüzde 14.03 olan Kasım ayı enflasyonunun 7 puan üzerinde bir artışın sağlandığını belirterek, "İşçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair sözümüzü bir kere daha tutmuş olduk" diye konuştu.

Bakan Selçuk, asgari ücreti tespit ederken ekonomik dengelerin ve salgının olumsuz etkilerinin de göz önünde bulundurulduğunu kaydetti.

TÜRK İŞ KARARA KATILMADI


TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat, açıklanan asgari ücretin beklentileri karşılamadığını ifade ederek, "Hesaplamada ailenin harcamaları yoktu" diye konuştu.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise "Enflasyonun 7 puan üstü artış oldu" dedi.

ÜCRET DESTEĞİNE DEVAM


Asgari ücret desteği yeni yılda 1.6 milyon işletmedeki 9.5 milyon çalışan için 75 lira olarak ödenmeye devam edecek.

Böylece 6.5 milyar lira ilave destek sağlanacak. Genel Sağlık Sigortası primi 88 lira 29 kuruştan 107 lira 32 kuruşa yükselecek.

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