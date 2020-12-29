Tarih verildi Ocak'ta başlıyor! Yerli oto fabrikasında 5 bin kişiye iş





DEV PROJELERİN MÜTEAHHİDİ

Son olarak TOGG'un Gemlik'teki üretim tesislerinin fabrika binasının yapım işini üstelenen Yapı Merkezi, Türkiye'de de birçok önemli projeye imza atan bir firma. Dünyanın deniz altından geçen ilk iki katlı karayolu tüneli olma özelliği taşıyan Avrasya'nın müteahhitliğini yapan şirket, Türkiye'nin gurur projelerinden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de yatırımcıları arasında bulunuyor. Arıoğlu, yatırımı devam eden Yerköy-Sivas Hızlı Tren Hattı Projesi yatırımının ocak ayı sonunda biteceği bilgisini verdi.





1 MİLYAR DOLARLIK YILLIK CİRO

20 Ağustos'ta yayımlanan 'ENR 2020 - En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması Listesi'nde, 78. sırada, global listede ise 182. sırada yer alan Yapı Merkezi, halen 9 ülkede önemli projeler hayata geçiriyor. Yıllık cirolarının 1 milyar doların üzerinde olduğu bilgisini veren Başar Arıoğlu, "Ciromuzun yüzde 85'i yurtdışı projelerimizden geliyor. Altyapıda demiryolu, tünel ve köprülere konsantre olan bir firmayız. Halen Tanzanya, Etiyopya, Senegal ve Suudi Arabistan'da demiryolu yatırımlarımız devam ediyor. Tanzanya'daki projemizin büyüklüğü 2.5 milyar dolar, Etiyopya'dakinin ise 1.7 milyar dolar" dedi.