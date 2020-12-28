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Haberler Galeri Zamlı asgari ücret ve AGİ ne zaman ödenecek? Emekli, memur ve asgari ücret zamlı maaşları hangi ay ödenecek?

Zamlı asgari ücret ve AGİ ne zaman ödenecek? Emekli, memur ve asgari ücret zamlı maaşları hangi ay ödenecek?

Zamlı asgari ücret ve AGİ ne zaman ödenecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Asgari ücret zam oranı ile birlikte Asgari Geçim İndirimi'de(AGİ) belli oldu. Çalışanların medeni durumu ve çocuk sayısına göre hesaplanan AGİ, asgari ücretin yıllık brüt tutarına göre belirlenmektedir. Yeni maaş oranının belli olmasının ardından zamlı maaşların ne zaman ödeneceği araştırılıyor. İşte, Zamlı asgari ücret ve AGİ ne zaman ödenecek? Emekli, memur ve asgari ücret zamlı maaşları hangi ay ödenecek?

Giriş Tarihi: 28.12.2020 16:40 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 16:48
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Zamlı asgari ücret ve AGİ ne zaman ödenecek? Emekli, memur ve asgari ücret zamlı maaşları hangi ay ödenecek?

Zamlı asgari ücret ve AGİ ne zaman ödenecek? Emekli, memur ve asgari ücret zamlı maaşları hangi ay ödenecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Asgari ücret ve AGİ ücretlerine uygulanacak zam miktarı son dakika olarak açıklandı. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hesaplanırken, çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısına bakılıyor. 3, 4 ve 5. çocuğa kadar AGİ miktarı artış gösterir. Yani en yüksek AGİ ödemesini eşi çalışmayan 3, 4 ve 5 çocuklu çalışanlar alır. Zam oranlarının belli olmasının ardından vatandaşlar maaşların ne zaman yatacağını sorgulamaya başladı. İşte, Zamlı asgari ücret ve AGİ ne zaman ödenecek? Emekli, memur ve asgari ücret zamlı maaşları hangi ay ödenecek?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Zamlı asgari ücret ve AGİ ne zaman ödenecek? Emekli, memur ve asgari ücret zamlı maaşları hangi ay ödenecek?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU

Bakan Selçuk 2021 asgari ücret rakamının, 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendiğini duyurdu. Bakan Selçuk: "Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükselmiştir." dedi.

Bakan Selçuk asgari ücret zammı ile ilgili, "Öneriler kapsamlı bir şekilde ele alındı" ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk, "Kısa çalışma ödeneği ve nakdi destek olsun. Bu destekler direkt çalışanlarımıza aktarılan kaynaklardır." dedi.

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Zamlı asgari ücret ve AGİ ne zaman ödenecek? Emekli, memur ve asgari ücret zamlı maaşları hangi ay ödenecek?

AGİ NASIL HESAPLANIR?

Asgarî geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına;

Mükellefin kendisi için % 50'si,
Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u,
Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5'i,
Üçüncü çocuk için %10'u
Diğer çocuklar için % 5'i,

olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15'lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12'ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanıyor.

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Zamlı asgari ücret ve AGİ ne zaman ödenecek? Emekli, memur ve asgari ücret zamlı maaşları hangi ay ödenecek?

Kıdem tazminatı tavanı 7.117.17 liradan 8651.62 liraya yükseldi.

İşsizlik maaşı ise ödenen tutara göre değişiklik gösterdi; 1168.27 lira alanın maaşı 1420.14 liraya, 1389.37 lira alanın maaşı 1688.91 liraya, 2336.53 lira alanın maaşı 2840.28 liraya çıktı.

İş görmezlik ödeneğine asgari ücrete yapılan yüzde 21.56 oranında zam geldi.

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Zamlı asgari ücret ve AGİ ne zaman ödenecek? Emekli, memur ve asgari ücret zamlı maaşları hangi ay ödenecek?

Doğum ve askerlik borçlanması günlük en düşük 31.39 liradan 38.15 liraya, en yüksek ise 235.44 liradan 286.20 liraya yükseldi.

Genel sağlık sigortası primi 88.29 liradan 107.32 liraya çıktı.

Yaşlılık aylığı 711.5 liradan 864.89 liraya, engellilere ödenen aylık 851.95 liradan 1035.63 liraya yükseldi.