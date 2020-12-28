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Zamlı asgari ücret ve AGİ ne zaman ödenecek? Emekli, memur ve asgari ücret zamlı maaşları hangi ay ödenecek?
Zamlı asgari ücret ve AGİ ne zaman ödenecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Asgari ücret zam oranı ile birlikte Asgari Geçim İndirimi'de(AGİ) belli oldu. Çalışanların medeni durumu ve çocuk sayısına göre hesaplanan AGİ, asgari ücretin yıllık brüt tutarına göre belirlenmektedir. Yeni maaş oranının belli olmasının ardından zamlı maaşların ne zaman ödeneceği araştırılıyor. İşte, Zamlı asgari ücret ve AGİ ne zaman ödenecek? Emekli, memur ve asgari ücret zamlı maaşları hangi ay ödenecek?
Giriş Tarihi: 28.12.2020 16:40 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 16:48
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