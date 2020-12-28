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%7.96 zam: SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Ocak zammı ile ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç lira?
Emekli maaşı 2021 Ocak zammı ile ne kadar olacak? Yılın ikinci altı aylık enflasyon verisine göre son şeklini alacak emekli maaşı için ipuçları gelmeye devam ediyor. Yeni maaşların belli olmasına sadece bir veri kaldı. Milyonlarca emekli heyecan içinde yeni maaşların açıklanacağı tarihi bekliyor. Şu ana kadar açıklanan 5 aylık enflasyon yüzde 7.02 olmuştu. Peki, SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Ocak zammı ile ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç lira? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 28.12.2020 13:21 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 13:28
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