%7.96 zam: SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Ocak zammı ile ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç lira?

Memurlara ve memur emeklileri ise yılda yine iki zam alırken bu oranları toplu sözleşmede belirleniyor. Ancak bir önceki zammın üzerinde oluşan enflasyon da kendilerine fark olarak ödeniyor.

Buna göre memurlara ve memur emeklilerine Ocak ayında yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.