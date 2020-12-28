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Haberler Galeri %7.96 zam: SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Ocak zammı ile ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç lira?

%7.96 zam: SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Ocak zammı ile ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç lira?

Emekli maaşı 2021 Ocak zammı ile ne kadar olacak? Yılın ikinci altı aylık enflasyon verisine göre son şeklini alacak emekli maaşı için ipuçları gelmeye devam ediyor. Yeni maaşların belli olmasına sadece bir veri kaldı. Milyonlarca emekli heyecan içinde yeni maaşların açıklanacağı tarihi bekliyor. Şu ana kadar açıklanan 5 aylık enflasyon yüzde 7.02 olmuştu. Peki, SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Ocak zammı ile ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç lira? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 28.12.2020 13:21 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 13:28
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%7.96 zam: SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Ocak zammı ile ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç lira?

Emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca emeklinin büyük bir merakla beklediği 2021 Ocak zammı için geri sayım başladı. 2020'nin son işlem haftasında emekli maaşları için ipuçları araştırılıyor. 5 aylık enflasyon yüzde 7.02 çıktı. Tahminler zammın 7.96 olacağını işaret ediyor. Peki, SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Ocak zammı ile ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç lira? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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%7.96 zam: SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Ocak zammı ile ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç lira?

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yaklaşık 13 milyon emekli ile 3 milyondan fazla memurun yeni maaşları 4 Ocak 2021 tarininde açıklanacak.

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%7.96 zam: SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Ocak zammı ile ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç lira?

6 AYLIK ENFLASYON KADAR
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, enflasyon oranları hem memurların hem de emeklilerin zamlarını etkiliyor. Çünkü, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda iki kez zam alırken bu oranlar 6 aylık enflasyon kadar oluyor. Yani Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilecek zam oranı 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında olacak.

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%7.96 zam: SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Ocak zammı ile ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç lira?

Memurlara ve memur emeklileri ise yılda yine iki zam alırken bu oranları toplu sözleşmede belirleniyor. Ancak bir önceki zammın üzerinde oluşan enflasyon da kendilerine fark olarak ödeniyor.

Buna göre memurlara ve memur emeklilerine Ocak ayında yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

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%7.96 zam: SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Ocak zammı ile ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç lira?

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI NEDİR?

Emeklilere ve memurlara verilecek zam oranı dediğimiz gibi 4 Ocak'ta kesinleşecek. Ama elimizde önümle ipuçları var.

Bir kere 5 aylık enflasyon yani yüzde 7.02 kesinleşti. Aralık enflasyonu sıfır çıksa bile emekliler bu oranda zam almış olacak. Ancak açıklamalara baktığımızda enflasyonun sıfır çıkmayacağı anlaşılıyor. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yapılan Aralık ayı beklenti anketinde cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 14.18 çıktı. Buna göre, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.96 çıkacak. Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 3'lük zamma ilaveten yüzde 3.96 enflasyon farkından yararlanacak.