Erken emeklilikte büyük fırsat! 4.872 TL cebinizde kalacak
Milyonlar erken emeklilik için araştırmalar yapıyor. Erken emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması planlayanlar içinse dikkat edilmesi gereken bir husus var! Asgari ücretteki artışla birlikte doğum ve askerlik borçlanmasında taban ve tavan tutarlar artacak. Bu nedenle bu ay bitmeden borçlanma yapanlar daha az ödemeyle erken emeklilik imkanını yakalayacak. Erken emekliliğe hesaplı ödemeyle ulaşmak isteyenlerin sadece 3 günü kaldı.
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Erken emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması planlayanlar dikkat! Asgari ücretteki artışla birlikte doğum ve askerlik borçlanmasında taban ve tavan tutarlar artacak.
Bu nedenle bu ay bitmeden borçlanma yapanlar daha az ödemeyle erken emeklilik imkanını yakalayacak.
Erken emekliliğe hesaplı ödemeyle ulaşmak isteyenlerin sadece 3 günü kaldı.
Şu anki asgari ücrete göre askerlik borçlanması yapanlar 540 günlük (18 ay) borçlanmada 3 bin 654 lira kazanacak.
Doğum borçlanmasında kazanç 24 ay için 4 bin 872 lirayı bulacak.
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