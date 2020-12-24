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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Dikkat! Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Sınır getirildi Dikkat! Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Sınır getirildi Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren trafik sigortasında iki önemli değişiklik yapıldı. Buna göre sigorta fiyatında indirime gidilirken, sermayesi yetersiz olan sigorta şirketlerine de trafik sigortası satma sınırlaması getirildi. Sigorta şirketlerinin her ay yüzde 1.5 oranındaki fiyat artışı yüzde 0.75'e düşürüldü. Hal böyle olunca her ildeki araç sigortası için farklı fiyat çıkıyor. İşte milyonların cebini ilgilendiren haberinin detayları... Giriş Tarihi: 24.12.2020 10:06 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 10:09
İSAD ( İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği ) Onursal Başkanı Turusan Bağcı yaptığı açıklamada sigorta şirketlerinin her ay yasal olarak sigorta fiyatına yapıkları zam oranını yarı yarıya düşürüldüğünü söylemişti. Hal böyle olunca trafik sigorta fiyatları da illere göre farklılık gösteriyor. İşte en ucuz fiyatlı iller...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeni yılda trafiğe yeni kayıt edilecek araçlarda en pahalı trafik sigortası 1.626 lira ile İstanbul'da olacak. Kocaeli, Bursa ve Ankara 1.580 lira ile ikinci sırada yer alırken Adıyaman, Aydın, Tunceli, Kilis gibi 19 küçük ilde fiyat 1.457 lirada kalacak.
En pahalı trafik sigortası 25 bin 218 ile İstanbul'da 2'den fazla kaza yapmış otobüsler için uygulanacak. En pahalı otomobil sigortası yine İstanbul'da 2'den fazla kaza yapmış otomobiller için 4.065 lirayla yıla başlayacak.
Otomobiller için en ucuz trafik sigortası Kars, Osmaniye, Şırnak gibi illerde 3 yıl ve daha fazla kaza yapmamış araçlar için 801 lira olacak.
Zorunlu trafik sigortası primlerinde şu anda tavan fiyat uygulaması mevcut. Prim tavanı il bazında belirleniyor. Ayrıca trafik sigortasında araçların sigorta primi 7 ayrı basamakta tespit ediliyor.