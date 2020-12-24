Dikkat! Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Sınır getirildi

Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren trafik sigortasında iki önemli değişiklik yapıldı. Buna göre sigorta fiyatında indirime gidilirken, sermayesi yetersiz olan sigorta şirketlerine de trafik sigortası satma sınırlaması getirildi. Sigorta şirketlerinin her ay yüzde 1.5 oranındaki fiyat artışı yüzde 0.75'e düşürüldü. Hal böyle olunca her ildeki araç sigortası için farklı fiyat çıkıyor. İşte milyonların cebini ilgilendiren haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 24.12.2020 10:06 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 10:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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