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Şartları yerine getiren emekliye 1500 TL müjdesi! Emeklilikte toplu ödeme almak için ne yapılmalı?

Emekli olabilmek için bilindiği gibi yıl, yerine getirmek gerekiyor. Bu 3 şartı yerine getirenlerinse emekli maaşı bağlanıyor. Taban aylık düzenlemesi ile emekli olanlara ek ödeme dahil 1.500 TL maaş bağlanırken; yıl ve yaş şartını doldurmuş olmasına rağmen primi eksik olduğu için emekli olamayanlara ise toplu ödeme yapılıyor. Peki, toplu ödeme almak için ne yapmak gerekiyor? İşte tüm detaylar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.12.2020
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Şartları yerine getiren emekliye 1500 TL müjdesi! Emeklilikte toplu ödeme almak için ne yapılmalı?

için yıl, doldurmak gerekiyor. Her 3 şartı da tamamlayanlar emekli maaşına kavuşuyor.

Taban aylık düzenlemesi ile emekli olanlara ek ödeme dahil en az bin 500 lira maaş bağlanırken;

Yıl ve yaş şartını doldurmuş olmasına rağmen primi eksik olduğu için emekli olamayanlara ise toplu ödeme yapılıyor.

Bu kişiler, birikmiş primlerini toptan geri alabiliyor.

ŞARTLAR NELER?

Sigortalı olarak çalışmıyor ya da kendi işini yapmamak.

Emeklilik için yıl ve yaşı tamamlamış olmak.

MİRASÇIYA DA VAR

Toplu para talebi vefat eden kişilerin kanuni mirasçıları tarafından da yapılabiliyor. Burada da ölüm aylığı bağlanmaması esas alınıyor.

NELER ÖDENİYOR?

Ödeme yatırılan paranın her yıl güncellenmesiyle belirleniyor.

SSK'da 2008 sonrası işçi primleri öncesi tamamı, Bağkurda tüm primler ödeniyor.

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