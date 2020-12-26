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Son dakika: TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım: 27 Aralık saat 11.00’i bekleyin

Son dakika haberine göre 'nin Otomobili 'un hesabından yapılan duyuruda " saat 11.00’i bekleyin" ifadeleri kullanıldı.

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 26.12.2020 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020
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Son dakika: TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım: 27 Aralık saat 11.00’i bekleyin

TOGG'un resmi Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, 1 yıl önce tanıtılan yerli otomobille ilgili video yer alırken "Doğuştan Elektrikli TOGG ile geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz Yeni Lige Yolculuk Buluşması'nda sizi tanıştırmıştık" ifadeleri kullanıldı.

"27 ARALIK SAAT 11.00'İ BEKLEYİN"
Paylaşım devamında "Yeni Ligde 1 Yıl neler mi yaptık? 27 Aralık saat 11.00'i bekleyin" denildi.

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