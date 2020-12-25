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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekliye beklentinin üzerinde zam müjdesi: 2021 Ocak zammı ile SGK-SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen... Emekliye beklentinin üzerinde zam müjdesi: 2021 Ocak zammı ile SGK-SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen...
Son dakika... 2021 Ocak zammı ile SGK-SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni yıla kısa süre kala zam oranında son dakika gelişmeler yaşanıyor. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren zam oranı için enflasyon rakamının açıklanması bekleniyor. Bilindiği üzere Ocak ve Temmuz aylarında maaşlara zam yapılıyor. Yaklaşık 13 milyon emekliyi ilgilendiren zam için tüm detaylara ahaber.com.tr'de yer alacak. İşte, 2021 Ocak zammı ile SGK-SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen...
Giriş Tarihi: 25.12.2020 18:09 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 18:14
Son dakika... 2021 Ocak zammı ile SGK-SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Ocak ve Temmuz aylarında maaşlara enflasyon rakamlarına göre zam uygulanıyor. Emekli maaşı belirlenirken en önemli kriter ise enflasyon rakamları oluyor. 5 aylık enflasyon rakamlarına göre, emekli maaşlarına yüzde 7.02 oranında zam yapılması bekleniyor. Aralık ayının enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından zam oranı belli olacak. İşte, 2021 Ocak zammı ile SGK-SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen...
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİ OCAK ZAMMI NE KADAR, KAÇ PARA OLACAK? 2021 EMEKLİ OCAK ZAMMI
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı, beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre yüzde 7.96. maaşlarda 507 liraya varan artış göründü.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 7.02 olarak gerçekleşti. Kesin veri için geriye sadece Aralık ayı enflasyon verisi kaldı. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre ise SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.96'yı bulacak.
Bu tahmin gerçekleşirse, gelirlerde 507,48 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 375 lira 37 kuruştan 6 bin 882 lira 85 kuruşa çıkacak. 5 aylık enflasyon yüzde 7.02 olurken, zammın belli olması için geriye sadece Aralık ayı verisi kaldı.
ŞİMDİYE KADAR AÇIKLANAN ENFLASYON
2020 yılının ikinci yarısında 5 aylık enflasyon verisi açıklandı sadece Aralık ayı enflasyonu kaldı. İşte şimdiye kadar açıklanan enflasyonlara göre aylık TÜFE:
Temmuz ayı TÜFE: 0,58 Ağustos ayı TÜFE: 0,86 Eylül ayı TÜFE: 0,97 Ekim ayı TÜFE: 2,13 Kasım ayı TÜFE: 2,30: Toplam : 6,84 MUHTEMEL ZAM ORANLARI
Ocak ayında maaşlara yapılacak zam oranları için ise Ağustos 2020 dönemi ile Aralık 2020 döneminde oluşan enflasyon oranları etkili olacak. Bu dönemde oluşacak 6 aylık enflasyon oranları zam oranlarını belirleyecek.
* Maaşlar yüzde 4.75 oranında artarsa 2000 TL alan bir emeklinin maaşına 95 TL zam yapılacak.