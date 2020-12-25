Son dakika... 2021 Ocak zammı ile SGK-SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Ocak ve Temmuz aylarında maaşlara enflasyon rakamlarına göre zam uygulanıyor. Emekli maaşı belirlenirken en önemli kriter ise enflasyon rakamları oluyor. 5 aylık enflasyon rakamlarına göre, emekli maaşlarına yüzde 7.02 oranında zam yapılması bekleniyor. Aralık ayının enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından zam oranı belli olacak. İşte, 2021 Ocak zammı ile SGK-SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen...