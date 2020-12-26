EMEKLİ İNTİBAK ZAMMI SON DURUM NEDİR?

İntibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur-Sen tarafından gündeme getirildi. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşlar intibak zammının çıkacağı tarihi merak ediyor. Ancak intibak düzenlemesi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.