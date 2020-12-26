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Haberler Galeri Emekliye intibak müjdesi geldi! 355 TL intibak zammı ne zaman çıkacak? SGK SSK emekli intibak zammı son gelişmeler

Emekliye intibak müjdesi geldi! 355 TL intibak zammı ne zaman çıkacak? SGK SSK emekli intibak zammı son gelişmeler

Emekli maaşlarına yapılacak intibak zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 2000 yılından önce emekli olanlar için uygulanan intibak artışının 2000 sonrası emekliler için de yapılması talep ediliyor. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala, intibak artışı hakkında müjdeler gelmeye başladı. Peki, SGK SSK emekli intibak zammı ne zaman çıkacak? İşte intibak zammı hakkında son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 26.12.2020 12:35 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 12:40
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Emekliye intibak müjdesi geldi! 355 TL intibak zammı ne zaman çıkacak? SGK SSK emekli intibak zammı son gelişmeler

Emekli intibak zammı ne zaman çıkacak? 355 TL'ye varan intibak artışı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ocak'ta zamlı maaşlarını almaya hazırlanan emekliler, bir yandan da intibak artışı hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Memur emeklileri kurum kaynaklı farkın giderilmesini beklerken, 2000 yılı sonrası emekli olan vatandaşlar ise intibak zam yolunun açılmasını bekliyor. Peki, 355 TL intibak zammı ne zaman çıkacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye intibak müjdesi geldi! 355 TL intibak zammı ne zaman çıkacak? SGK SSK emekli intibak zammı son gelişmeler

SSK'lıların intibak talebi için Anayasa Mahkemesi Meclis'i adres göstermişti. Eğer talep hayata geçerse, 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak zammı, sonra emekli olanlara da yansıtılacak. Bu düzenlemeden yaklaşık 5 milyon emekli yararlanacak.

Memur emeklilerine yönelik intibak talebi ise memur konfederasyonları tarafından gündeme taşınarak çözüm istendi.

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Emekliye intibak müjdesi geldi! 355 TL intibak zammı ne zaman çıkacak? SGK SSK emekli intibak zammı son gelişmeler

EMEKLİ İNTİBAK ZAMMI SON DURUM NEDİR?

İntibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur-Sen tarafından gündeme getirildi. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşlar intibak zammının çıkacağı tarihi merak ediyor. Ancak intibak düzenlemesi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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Emekliye intibak müjdesi geldi! 355 TL intibak zammı ne zaman çıkacak? SGK SSK emekli intibak zammı son gelişmeler

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında ele alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek. Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek.

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Emekliye intibak müjdesi geldi! 355 TL intibak zammı ne zaman çıkacak? SGK SSK emekli intibak zammı son gelişmeler

SSK ve Bağ-Kur'luların talebi hayata geçerse, milyonlarca emeklinin maaşı değişecek. 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini belirtiyor.