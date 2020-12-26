ANA SAYFA
Emekliye intibak müjdesi geldi! 355 TL intibak zammı ne zaman çıkacak? SGK SSK emekli intibak zammı son gelişmeler
Emekli maaşlarına yapılacak intibak zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 2000 yılından önce emekli olanlar için uygulanan intibak artışının 2000 sonrası emekliler için de yapılması talep ediliyor. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala, intibak artışı hakkında müjdeler gelmeye başladı. Peki, SGK SSK emekli intibak zammı ne zaman çıkacak? İşte intibak zammı hakkında son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 26.12.2020 12:35 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 12:40
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12