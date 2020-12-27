Asgari ücrete aile hesabı! Asgari ücret ne kadar olacak?

Buna göre net asgari ücret 2 bin 724 ya da 2 bin 770 liraya çıkacak.

Asgari ücret yüzde 19.18 artarsa; Asgari Geçim İndirimi 263-447, işsizlik maaşı ise bin 392-2 bin 784 lira olacak.