Asgari ücrete aile hesabı! Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret zammında milyonların beklediği gün geliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirleneceği dördüncü ve son toplantısını yarın gerçekleştirecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, saat 10.30’da toplanacak. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirleneceği dördüncü ve son toplantısını yarın gerçekleştirecek.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, saat 10.30'da toplanacak.
AZALMA OLMASIN
Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık edecek.
Türkİş, Hak-İş ve DİSK ortak bir açıklama yaparak, yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin insan onuruna yaraşır geçinmeyi sağlayacak bir seviyede olması gerektiğini vurguladı.
Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Asgari ücret işçilerin aileleriyle birlikte geçimini sağlayacak ücrettir.
Tüm aile bireylerinin hakkı vardır. Pazarlık konusu edilmemelidir.
Asgari Ücret Tespit Komisyonunca görev verilen Türkiye İstatistik Kurumu'nca bekar bir işçi için hesaplanan yaşama maliyeti kasım ayı itibarıyla net 2 bin 792 liradır.
Açıklanan bu tutarda aile unsuru yoktur, dikkate alınmamıştır.
Bu ayın gerçekleşecek fiyat artışı ile asgari ücretin geçerli olacağı 2021 yılı muhtemel fiyat artışları da bulunmamaktadır.
Bütün bu unsurları kapsayacak bir asgari ücretin, tüm bir yıl boyunca kesintiler nedeniyle azalma olmadan işçinin eline geçmesi sağlanmalıdır."
KAÇ LİRA OLACAK
Bugüne kadar asgari ücret artışlarında enflasyonun dikkate alındığı ve 3-5 puan üstünde zam yapıldığı görülüyor.
Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki yüzde 14.18'lik enflasyon tahmini dikkate alındığında, yüzde 17.18 ya da yüzde 19.18 artış olabilecek.
Buna göre net asgari ücret 2 bin 724 ya da 2 bin 770 liraya çıkacak.
Asgari ücret yüzde 19.18 artarsa; Asgari Geçim İndirimi 263-447, işsizlik maaşı ise bin 392-2 bin 784 lira olacak.