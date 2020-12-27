27 Aralık 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Asgari ücrete aile hesabı! Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücrete aile hesabı! Asgari ücret ne kadar olacak?

zammında milyonların beklediği gün geliyor. Asgari , 2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirleneceği dördüncü ve son toplantısını yarın gerçekleştirecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, saat 10.30’da toplanacak. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.12.2020
ABONE OL
Asgari ücrete aile hesabı! Asgari ücret ne kadar olacak?

Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirleneceği dördüncü ve son toplantısını yarın gerçekleştirecek.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari , saat 10.30'da toplanacak.

AZALMA OLMASIN


Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık edecek.

Türkİş, Hak-İş ve DİSK ortak bir açıklama yaparak, yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin insan onuruna yaraşır geçinmeyi sağlayacak bir seviyede olması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Asgari ücret işçilerin aileleriyle birlikte geçimini sağlayacak ücrettir.

Tüm aile bireylerinin hakkı vardır. Pazarlık konusu edilmemelidir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunca görev verilen Türkiye İstatistik Kurumu'nca bekar bir işçi için hesaplanan yaşama maliyeti kasım ayı itibarıyla net 2 bin 792 liradır.

Açıklanan bu tutarda aile unsuru yoktur, dikkate alınmamıştır.

Bu ayın gerçekleşecek fiyat artışı ile asgari ücretin geçerli olacağı 2021 yılı muhtemel fiyat artışları da bulunmamaktadır.

Bütün bu unsurları kapsayacak bir asgari ücretin, tüm bir yıl boyunca kesintiler nedeniyle azalma olmadan işçinin eline geçmesi sağlanmalıdır."

KAÇ LİRA OLACAK


Bugüne kadar asgari ücret artışlarında enflasyonun dikkate alındığı ve 3-5 puan üstünde yapıldığı görülüyor.

Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki yüzde 14.18'lik tahmini dikkate alındığında, yüzde 17.18 ya da yüzde 19.18 artış olabilecek.

Buna göre net asgari ücret 2 bin 724 ya da 2 bin 770 liraya çıkacak.

Asgari ücret yüzde 19.18 artarsa; Asgari Geçim İndirimi 263-447, işsizlik maaşı ise bin 392-2 bin 784 lira olacak.

Kritik hafta! Asgari ücret 4. son toplantı hangi gün? 2021 asgari ücret ne zaman belli olacak? Yeni zam oranı... KRİTİK HAFTA! ASGARİ ÜCRET 4. SON TOPLANTI HANGİ GÜN? 2021 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK? YENİ ZAM ORANI...
7 milyon çalışana zam müjdesi! Asgari ücret 4. son toplantı ne zaman? 2021 asgari ücret ne kadar olacak? 7 MİLYON ÇALIŞANA ZAM MÜJDESİ! ASGARİ ÜCRET 4. SON TOPLANTI NE ZAMAN? 2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA