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Son dakika: Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Mahkemeden sürpriz karar

Son dakika haberine göre, emekliler sendika kurabilir mi tartışmasında  29. sürpriz bir karara imza attı. Mahkeme emeklilerin sendika kurma haklarının bulunduğuna hükmetti. İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren kararın detayları...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.12.2020 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020
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Son dakika: Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Mahkemeden sürpriz karar

29. , Sosyal Haklar Avrupa Komitesi'nin sosyal şart anlamında 'çalışanlar' kavramını yalnızca aktif çalışma yaşamındaki çalışanlarla sınırlı tutmadığını belirterek, emeklilerin sendika kurma haklarının bulunduğuna hükmetti.


'nin çeşitli illerinden bir araya gelen bir grup , sosyal, siyasal, toplumsal, ekonomik ve hukuksal durumların korunması, geliştirilmesi ve emekliler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi için merkezi 'da olan Tüm Emekliler Sendikası'nı kurdu.



Ankara Valiliği, sendikanın kurucularının emekli olduğu için yasaya aykırı bulunduğunu, fiilen çalışanların kurucu olarak isimlerinin ve belgelerinin 1 ay içerisinde bildirilmesinin istenildiği, ancak istenilen belgelerin verilmediği gerekçesiyle, sendikanın kapatılması talebiyle Ankara 34. dava açtı.




Hürriyet'in haberine göre, mahkeme emeklilerin sendika kurma hakkına sahip olmadığını belirterek, sendikanın kapatılmasına karar verdi. Sendikanın avukatı Cemalattin Gürler, kararı istinafa taşıdı.



İstinaf başvurusunu inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 29. Hukuk Dairesi, sürpriz bir karara imza attı. İstinaf Mahkemesi, sendikanın başvurusunu kabul ederek mahkemesinin kararının kaldırılmasına hükmetti.

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