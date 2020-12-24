Ocak zammı için çok önemli ipucu: Emekliye en az 2.036 TL! Bu detayı atlamayın

En düşük aylık 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 233 liradan 2 bin 410 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 3 bin 10 liraya ulaşacak.

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