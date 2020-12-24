Ocak zammı için çok önemli ipucu: Emekliye en az 2.036 TL! Bu detayı atlamayın
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin büyük bir merakla beklediği Ocak zammıyla ilgili flaş gelişmeler var. Yeni emekli maaşı ne kadar olacak? sorusunun yanıtı şekillenmeye başladı. Enflasyon tahmini yeni zamlara ilişkin çok önemli ipuçları barındırıyor. Enflasyon tahminine göre emekliye en az 2.036 TL verilecek, memurlarda ise maaşlar 3.010 TL'yi bulacak. İşte emeklinin beklediği Ocak zammı...
Emekliler büyük bir merakla 11 gün sonra belli olacak olan Ocak zammını bekliyor. 'Yeni emekli maaşı ne kadar olacak?' sorusunun yanıtı ise belli olmaya başladı. İşte emeklinin Ocak zammı...
Beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre en düşük emekli maaşı esnafta 2 bin 36, memurlarda 3 bin 10 lirayı bulacak.
Emeklilerin Ocak zammı için geri sayım başladı. Milyonlarca emekli 4 Ocak'ta zam oranlarını öğrenecek.
Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.
Merkez Bankası'nın yaptığı Aralık ayı beklenti anketindeki yüzde 14.18'lik cari yıl sonu TÜFE beklentisine göre, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.96 olacak.
Memur emeklileri ise yüzde 3.96 enflasyon farkından yararlanacak. Bu tahmin gerçekleşirse en düşük Bağ- Kur esnaf emeklisi aylığı 2 bin 36 liraya çıkacak.
En düşük aylık 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 233 liradan 2 bin 410 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 3 bin 10 liraya ulaşacak.