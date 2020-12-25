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Emekliye 355 TL müjdesi | İntibak zammında flaş gelişme: 5 milyon kişi yararlanacak!

Milyonlarca emeklinin beklediği intibakla ilgili güzel gelişmeler var. Memur emeklilerinin kurum kaynaklı farkın giderilmesini, 2000'den sonra emekli olan 'lılar ise 355 TL'ye varan yolunun açılmasını istiyordu. İntibak zammıyla ilgili flaş gelişmeler var. Peki, intibak zammıyla birlikte emeklinin cebine ne kadar girecek? İşte bütün detaylar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.12.2020
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Emekliye 355 TL müjdesi | İntibak zammında flaş gelişme: 5 milyon kişi yararlanacak!

Emeklilere sevindiren gelişme. Milyonlarca emekli intibak beklentisi taşıyor.

Memur emeklileri kurum kaynaklı farkın giderilmesini, 2000'den sonra emekli olan 'lılar ise 355 liraya varan yolu açılmasını istiyor.

Bu yıl pek çok kazanım elde eden emeklilerin gözü intibakta.

2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK'lılar, önceki intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesini; memur emeklileri ise maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini istiyor.

5 MİLYON KİŞİYE ZAM

SSK'lıların intibak talebi için Meclis'i adres göstermişti.

Eğer talep hayata geçerse, 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak zammı, sonra emekli olanlara da yansıtılacak.

2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak.

2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak.

Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini ifade ediyor.

Memur emeklilerine yönelik intibak talebi ise memur konfederasyonları tarafından gündeme taşınarak çözüm istendi.

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