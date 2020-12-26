Bakanlıktan yeni uygulama! Tarım arazileri artık dijital ortamda kiralanabilecek

Üretim Yöntemi: Arazide yapılması istenen üretim yöntemi bilgisi seçilir. Sera Uygulaması: Arazide sera uygulamasının yapılıp yapılamayacağı bilgisi seçilir.

Tarım Arazisi Özelliği: Arazinin sulu olup olmadığı bilgisi seçilir.

Ekilen Ürünler: Arazide ekilebilecek ürünler seçilir.

Sulama Sistemi: Arazide sulama sisteminin olup olmadığı bilgisi seçilir.

Sistem Türü: Arazide sulama sistemi var ise sistemin türü seçilir.

Açıklama: Kiralanacak arazi ile ilgili genel bilgiler yazılır.

Arazi Geçmişi: Kiralanacak arazinin geçmişi ile ilgili bilgiler yazılır. Tüm bilgiler eksiksiz olarak doldurulduktan sonra Kiralık Arazi Ekle butonu ile işlem tamamlanmaktadır. Yayınlanmak istenen ilan Sistem Sorumluları tarafından kontrol edilerek onaylandıktan sonra Arazi Kiralama modülünde yayınlanacaktır.





Üzerimdeki Kiralık Araziler Tarım Arazisi Kiralama modülü altında bulunan "Üzerimdeki Kiralık Araziler" sayfası ile kullanıcı yayınladığı kiralık arazilerin listesine ulaşılabilecektir.



Bu sayfada daha önce oluşturulmuş tüm Kiralık Arazi ilanları liste halinde görülebilecektir.





İlan No, Fiyat, Ekilen Ürünler, Tarım Arazisinin Bulunduğu Bölge, Son Geçerlilik Tarihi, Oluşturulma Tarihi ve Durum başlıkları ile yapılabilecek işlemler izlenebilecektir. İşlem sütununda bulunan "Tarım Arazisi Detayı" "Düzenle" "Görsel Düzenle" "Kiralamaya Aç" ve "Kiralamadan Kaldır" butonları ile gerekli işlemler gerçekleştirilebilecektir.

Tarım Arazisi Detayı: Kiralamaya sunulan arazinin tüm detay bilgileri incelenir.

Düzenle: Kiralamaya sunulan arazinin tüm detay bilgileri üzerinde değişiklik yapılır.

Görsel Düzenle: Kiralamaya sunulan arazinin görsel bilgisi üzerinde değişiklik yapılır.

Kiralamadan Kaldır: Kiralamaya sunulan arazi yayından kaldırılarak pasif bir şekilde bekletilir.

Kiralamaya Aç: Kiralamaya kapalı olan arazi tekrar aynı bilgiler ile aktifleştirilir.

Son Geçerlilik Tarihi gelen ilan sistem tarafından otomatik olarak yayından kaldırılarak pasife çekilecek, Satıcı daha sonra isterse içeriğini düzenleyerek ilanı tekrar aktif edebilecektir. Alıcılar arazi detayında bulunan bilgiler sayesinde satıcı/üretici ile irtibata geçebilecek ve anlaşma sağlanması halinde yine "Kiralamadan Kaldır" butonu ile manuel olarak ta ilan yayından kaldırılabilecektir.