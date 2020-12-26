Asgari ücrette son toplantı tarihi belli oldu!



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını bakanlığın ev sahipliğinde gerçekleştirecek. Toplantıya Bakan Selçuk başkanlık edecek.